แคลิฟอร์เนียทำให้การบริจาคทางการเมืองของสกุลเงินดิจิทัลถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทคริปโตเพิ่มรายจ่ายทางการเมือง

FTX มีมืออยู่ในหม้อมากมาย สิ่งนี้ขยายไปสู่การเมืองด้วย

Sam Bankman-Fried ซีอีโอของ FTX กล่าวว่า “คุณแทบไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ ในการทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นด้วยการใช้จ่ายเงิน” “ฉันไม่ต้องการเรือยอชต์”

Bankman-Freid อาจไม่ต้องการของเล่นแฟนซี แต่เขาต้องการมีอิทธิพลต่อโลก และสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นบางส่วนในการบริจาคทางการเมืองจำนวนหนึ่ง ไม่มีใครโดดเด่นไปกว่า Joe Biden โดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันได้รับเงิน 5.2 ล้านดอลลาร์จาก Bankman-Fried ระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2020

โดยรวมแล้ว เขาได้มอบเงินกว่า 21 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคเดโมแครตและ PAC ที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย

สำหรับการเลือกตั้งปี 2024? Bankman-Fried กล่าวว่าเขาสามารถใช้จ่ายเงินได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับผู้สมัคร (ไม่ใช่พรรค) โดยที่พื้นน่าจะอยู่ที่ “เหนือ 100 ล้านดอลลาร์”

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

— SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022