Aly Hamam เจ้าของร้าน Tahinis Restaurants ได้แบ่งปัน 'ความลับ' ของเขากับนักการเมืองชาวแคนาดาระหว่างการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเงินล่วงหน้าด้านการเงิน (Standing Committee on Finance )

นักการเมืองชาวแคนาดาและผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยม Pierre Poilievre อาจไม่ได้จ่ายค่าอาหารกลางวันที่ ร้านอาหาร Tahinis โดยใช้ Bitcoin (BTC) เพราะตามที่เจ้าของบอกไว้ กฎหมายการเก็บภาษี crypto ที่ไม่ดีทำให้พวกเขาลังเลที่จะยอมรับการชำระเงินด้วย crypto

Poilievre ซึ่งต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของแคนาดาสามารถช่วยธุรกิจของแคนาดาให้ทำเช่นนั้นได้ และเขาพูดมากใน ทวีต ที่โพสต์เมื่อวันจันทร์ซึ่งสอดคล้องกับแผนใหญ่อื่น ๆ ของเขาด้วย – เพื่อคืน 'เสรีภาพ' ให้กับผู้คนและทำให้แคนาดาเป็น "เมืองหลวงแห่งบล็อคเชน" ของโลก

Let people take back control of their money from bankers & politicians.

Expand choice, lower costs of financial products, create thousands of jobs.

Get your membership. So you can vote for me as leader. To make Canada the blockchain capital of the world: https://t.co/d9I1ky9w2t pic.twitter.com/qQrJct9gKK

— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) March 28, 2022