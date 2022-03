โดยทั่วไปแล้วตลาด crypto มักไม่ชอบความเสี่ยง แม้ว่าเราจะเห็นความผันผวนมากมาย แต่แนวโน้มทั่วไปในตลาดยังคงเป็นขาลง Ethereum Classic (ETC) เป็นหนึ่งในเหรียญที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ และดูเหมือนว่าเหรียญจะมีโมเมนตัมขาขึ้นน้อยมากในขณะนี้ นี่คือไฮไลท์บางส่วน:

ETC ได้จัดการเพื่อให้การเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือแนวรับที่ 25 ดอลลาร์สำหรับตอนนี้

ปัจจุบันโทเค็นซื้อขายที่ $26.56 ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ETC ยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อแรงกดดันจากการขาย

ที่มาของข้อมูล: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – ราคาจะไปไหน?

การดูการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ETC ซื้อขายอยู่ในรูปสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งหมายความว่าเหรียญกำลังสั่นระหว่างแนวรับและแนวต้านในลมหายใจเดียวกัน ดังนั้นแม้ว่า ETC จะสามารถสร้างวิถีขาขึ้นได้ แต่เหรียญก็มีแนวโน้มที่จะดึงกลับมาที่ 28 ดอลลาร์และกลับสู่แนวรับ 25 ดอลลาร์

นี่คือเหตุผลที่เรารู้สึกว่ามีโมเมนตัมขาขึ้นน้อยมากในขณะนี้ แต่ถึงแม้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมสมมาตรนี้ ETC ก็ยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อแรงกดดันจากการขาย อันที่จริง ด้วยความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน จึงไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่คาดว่า ETC จะคงแนวรับที่ 25 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ เราเชื่อว่าวิธีเดียวที่การแตกหักของรูปสามเหลี่ยมสมมาตรคือถ้า ETC อยู่ในช่วงขาลง

ทำไมต้องซื้อ Ethereum Classic อยู่ดี?

เป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่จะซื้อเหรียญที่ดูเหมือนว่าจะมีที่ราบสูงหรือเหรียญที่ดูเหมือนจะไม่มีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นเพียงพอ แต่ท้ายที่สุดแล้ว แนวโน้มระยะยาวคือสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคริปโต

ในขณะที่ตอนนี้ Ethereum Classic (ETC) ดูเหมือนจะดิ้นรนกับโมเมนตัมขาขึ้น ในระยะกลางและระยะยาว เหรียญจะยังคงให้คุณค่าแก่นักลงทุน