ธุรกรรม crypto ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ของ Goldman ได้รับการอำนวยความสะดวกโดย Galaxy Digital Holdings ของ Michael Novogratz

กล่าวกันว่า Goldman Sachs ได้เสร็จสิ้นการค้าอนุพันธ์ crypto ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ แห่งแรกที่ดำดิ่งสู่ตลาด crypto options ที่กำลังเติบโต

การพัฒนาเริ่มสว่างขึ้นในวันจันทร์ และเห็นว่าธนาคารได้ทำการซื้อขายคริปโต OTC ครั้งแรกซึ่งมีอนุพันธ์ของ BTC ประเภทหนึ่งที่สามารถชำระเป็นเงินสดได้

ตาม รายงาน ของ CNBC Goldman ร่วมมือกับ Galaxy Digital เพื่อดำเนินการตัวเลือก Bitcoin ที่ไม่สามารถส่งมอบได้สำเร็จ

Anthony Scaramucci จาก SkyBridge Capital ชี้ให้เห็นว่า Galaxy Digital ยังช่วยจัดการการซื้อขายคริปโต OTC ครั้งแรกด้วย

Our first was with ⁦@GalaxyDigitalHQ⁩ too ⁦@novogratz⁩

Goldman announces milestone with first over-the-counter crypto trade with Galaxy @CNBCtoo https://t.co/Fd8uyC1vRs

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) March 21, 2022