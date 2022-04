นี่คือสาเหตุที่ราคาของ AAVE พุ่งขึ้นในช่วง 3 วันที่ผ่านมา

ราคาของโทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์มการให้ยืม crypto ชั้นนำอย่าง Aave ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 วันที่ผ่านมา

เมื่อวานนี้โทเค็นเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% และแตะระดับสูงสุดที่ 198.02 ดอลลาร์ ก่อนที่จะดึงกลับไปที่ราคาปัจจุบันที่ 185.70 ดอลลาร์ วันนี้ยังคงเป็นสีเขียวแม้ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บทความนี้จะเจาะลึกถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา AAVE ปัจจุบัน

ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องอธิบายว่า Aave คืออะไรสำหรับจุดประสงค์ของทุกคนที่เจอคำศัพท์นี้เป็นครั้งแรก

โดยสรุป Aave เป็นโปรโตคอล DeFi ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถยืมและให้ยืมในสกุลเงินดิจิทัลได้ โทเค็นดั้งเดิมของมันเรียกว่า AAVE

ทีนี้มาดูเบื้องหลังว่าเกิดอะไรขึ้นและทำให้ราคาของ AAVE พุ่งสูงขึ้น

ดูเหมือนว่าโทเค็น AAVE จะใช้ประกาศโดยหัวหน้า DeFi Aave Labs ผ่านทวีตว่าการขุดสภาพคล่อง AAVE เวอร์ชัน 3 (AAVE V3) นั้นใช้งานได้จริงบนบล็อกเชนของ Avalanche ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ Avalanche สามารถรับรางวัลได้โดยมอบสภาพคล่องให้กับโปรโตคอล DeFi บน บล็อกเชนของ Avalanche

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.

Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.

Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022