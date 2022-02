Komodo พุ่งขึ้นในวันจันทร์แม้ว่าคริปโตอื่นๆในตลาดที่เหลือจะปรับตัวลดลงอย่างมาก ราคาของมันเพิ่มขึ้นเมื่อมีข่าวว่าจะรวมการสนับสนุน 13 blockchains นอกจากนี้ยังเปิดเผยแผนสำหรับคอลเลกชัน NFT

หลังจากการลดลงเล็กน้อยในวันอังคาร Komodo ยังคงพุ่งขึ้นต่อไป คู่มือนี้มีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการตัดสินใจว่าคุณควรซื้อตอนนี้หรือไม่และจะซื้อ Komodo ได้ที่ไหน

Komodo อธิบายตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มแบบ multi-chain ที่เปิดกว้างและประกอบได้ ด้วยรากฐานของการพัฒนาบล็อคเชนย้อนหลังไปถึงปี 2014 Komodo รายงานว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกสถาปัตยกรรมหลายสายในพื้นที่บล็อคเชน

Komodo มุ่งเน้นในการให้บริการโซลูชั่นบล็อกเชนที่เป็นมิตรกับธุรกิจซึ่งมีความปลอดภัย ปรับขนาดได้ ทำงานร่วมกันได้ และปรับเปลี่ยนได้

ชุดเทคโนโลยีปัจจุบันของ Komodo ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์ก Antara นำเสนอเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบล็อคเชนแบบ end-to-end

ซึ่งรวมถึง Smart Chain เฉพาะแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้ พร้อมไลบรารีของโมดูลในตัวและ API แบบเปิดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบนบล็อกเชน

โคโมโดอาจเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่โปรดใช้เวลาอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลายๆ อย่างจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนทำข้อตกลง

การคาดคะเนราคาในแง่ดีเกี่ยวกับโคโมโด พวกเขาคาดการณ์ราคาขั้นต่ำที่ 1.08 ดอลลาร์ในปีหน้า อาจสูงถึง $1.29 ซื้อขายที่ $1.11 โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี

ในปี 2024 1 KMD จะเปลี่ยนมือเป็นอย่างน้อย $1.60 สามารถเข้าถึง $1.88 ด้วยราคาซื้อขายเฉลี่ย $1.64 มันจะทำลาย $2 ในปีต่อไป ขั้นต่ำที่จะเปลี่ยนมือในปี 2568 คือ 2.42 ดอลลาร์

⚠️#KMD's 12h recently attempted a BREAKOUT above its resisting trend-line and is now on EXTREME WATCH as it may successfully do so! With a break, $KMD will be in position to push roughly +63% to reach the first target at $0.9209 and has the potential to move QUICKLY!!!#Komodo https://t.co/BlZn4poiiW pic.twitter.com/Gzi3qy9HvO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022