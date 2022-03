หลังจากเปิดตัวสัญญาที่ปรับปรุงแล้ว ผู้ใช้สามารถถอน LUSD ของตน ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ที่ผูกกับ USD ของโปรโตคอล จากสัญญาเก่าและฝากใหม่ลงในสัญญาใหม่เพื่อการปรับสมดุลที่รวดเร็วขึ้น สภาพคล่องจึงพุ่งสูงขึ้นด้วยเหตุนี้ – มูลค่าเพิ่มขึ้น 36% ในวันนี้

บทความนี้ให้ข้อมูลว่า Liquity คืออะไร หากเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Liquity หากคุณตัดสินใจ

เนื่องจาก LQTY เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ LQTY ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ LQTY ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ LQTY จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Liquity เป็นโปรโตคอลการยืมแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบน Ethereum ผู้ถือ Ether สามารถดึงเงินกู้ในรูปแบบของโทเค็นดั้งเดิม LQTY พร้อมค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนและการออกเงินกู้ที่ปรับอัลกอริทึม

สภาพคล่องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกู้ยืมแบบครั้งเดียวซึ่งกำหนดล่วงหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ถอนออก อาจต่ำถึง 0.5%

ผู้ใช้สามารถยืม Stablecoin LUSD ปลอดดอกเบี้ยกับ ETH ที่ใช้เป็นหลักประกันได้ พวกเขาสามารถได้รับเงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ETH โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ

สภาพคล่องมีความได้เปรียบเหนือโปรโตคอลการกู้ยืมแบบกระจายอำนาจอื่นๆ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยผันแปรในระหว่างระยะเวลาเงินกู้ อัตราเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอำเภอใจและคาดเดาไม่ได้

สภาพคล่องสามารถเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่ควรใช้เวลาในการอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลายๆ อย่างจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนทำข้อตกลง รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

จากข้อมูลของ Tech News Leader ราคาของ Liquity จะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในหนึ่งปี จากปัจจุบัน $3.19 เป็น $6.09 ใน 5 ปี พวกเขาคาดการณ์ว่าสภาพคล่องจะมีมูลค่า 18.49 ดอลลาร์ และจะมีการซื้อขายที่ 116.32 ดอลลาร์ในทศวรรษต่อจากนี้

