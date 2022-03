Qredo ได้รับอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับลดเต็มที่เพิ่มขึ้น 28% ในวันนี้ และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 163% บทความนี้อธิบายว่า Qredo คืออะไร ถ้ามันจะทำให้การลงทุนที่มีคุณค่า และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Qredo ตอนนี้

Qredo คือระบบนิเวศที่อ้างว่ากำลังสร้างการเป็นเจ้าของทรัพย์สินดิจิทัลและการเชื่อมต่อบล็อคเชน ได้บุกเบิกเครือข่ายการดูแลการประมวลผลแบบหลายฝ่ายที่กระจายอำนาจแบบกระจายศูนย์ (MPC) แบบกระจายศูนย์แห่งแรก

ความก้าวหน้านี้ช่วยให้ Qredo สามารถเสนอการดูแลแบบกระจายศูนย์ การแลกเปลี่ยนข้ามสายโซ่ดั้งเดิม และการเข้าถึงสภาพคล่องข้ามแพลตฟอร์ม ด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมล่าสุดในการเข้ารหัสและเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท Qredo มอบเครือข่ายระดับโลกที่ทรงพลังสำหรับการรักษาความปลอดภัยและการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

โทเค็น QRDO ของระบบนิเวศเป็นช่องทางยูทิลิตี้และการกำกับดูแลให้กับเครือข่าย Qredo Qredo ได้รับการออกแบบให้รวมโครงสร้างสิ่งจูงใจที่ "เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง" ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมในเครือข่าย Qredo ทางเศรษฐกิจ ผลักดันให้มีการนำผู้ใช้ไปใช้และใช้ประโยชน์จากเครือข่าย

Qredo อาจเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่โปรดใช้เวลาอ่านคำทำนายราคาอย่างน้อยหลายๆ อย่างจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนทำข้อตกลง รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

Wallet Investor คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว Qredo จะซื้อขายในราคา $12.60 ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับรายรับประมาณ +346% การลงทุน 100 ดอลลาร์ใน Qredo ที่ทำขึ้นในขณะนี้อาจสูงถึง 446 ดอลลาร์ใน 5 ปีหากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นี้ถูกต้อง

In fact, @QredoNetwork's entire history has been DOUBLE PUMPS — if I'm analyzing this correctly — between $QRDO's Head&Shoulder drops.

This makes #Qredo quite enticing when the market goes bull, bc its very well-traded/controlled.#QredoArmy heads up to you. https://t.co/mvek7hBAdZ pic.twitter.com/CNSUKoB247

— SkyFi (@BlokTech_io) March 1, 2022