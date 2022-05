โทเค็นของ Petovere ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม และโฆษณาก็เผยแพร่บน Etherscan ซึ่งทีมงานของแพลตฟอร์มถือว่าก้าวไปข้างหน้าอย่างน่าทึ่งใน “แคมเปญการตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง”

ตั้งแต่นั้นมา PETO ก็สูญเสียมูลค่าเพียงไม่ถึงหนึ่งในสิบ

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากบทความสั้น ๆ นี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ PETO: มันคืออะไร น่าลงทุนไหม และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ PETO ตอนนี้

เนื่องจาก PETO เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ PETO ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ PETO ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ Binance ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Pancakeswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ PETO จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Petovers เรียกตัวเองว่าเป็นโครงการ metaverse แรกที่จะให้รางวัลแก่ผู้ใช้ด้วยสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกระจายอำนาจซึ่งมีรูปแบบดอกเบี้ยทบต้นคงที่ที่ยั่งยืน สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยใช้โปรโตคอลการปักหลักอัตโนมัติของ PETO

แพลตฟอร์มกำลังข้ามพรมแดนโดยการรวมแนวคิด metaverse MMORPG เข้ากับโปรโตคอลการปักหลักอัตโนมัติที่ไม่เหมือนใคร

สัญญาว่าจะจ่าย APY คงที่ทุก ๆ 15 นาที พอร์ตการลงทุนของผู้ใช้มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างมาก ด้วยระบบง่าย ๆ ที่แพลตฟอร์มใช้: ซื้อ ถือ สร้างรายได้

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการทำวิจัยของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียเงิน

ราคาเหรียญดิจิทัลค่อนข้างรั้นใน PETO พวกเขาทำการคาดการณ์ต่อไปนี้

NEW ATH, DEXT TRENDING TOP 4, HYPE COMMUNITY, WE’RE TAKING OFF NOW🚀🚀🚀🚀🔥🔥🔥

Go and refresh that dextools link until your FINGER BLEEEEEEDDDDDD 🔥🔥🤑🤑 🤣🤣https://t.co/Ser6s74TB4 pic.twitter.com/xQtS9LB3Ap

— PETOVERSE (@petoverse) May 1, 2022