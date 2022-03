ราคา Ren สดวันนี้อยู่ที่ $0.40 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ 113.5 ล้านดอลลาร์ Ren เพิ่มขึ้น 7.33% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ Ren คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

ซื้อ REN กับ Binance วันนี้

ซื้อ REN กับ eToro วันนี้

Ren เป็นโปรโตคอลแบบเปิดที่สร้างขึ้นเพื่อให้การทำงานร่วมกันและสภาพคล่องระหว่างแพลตฟอร์มบล็อกเชนต่างๆ REN โทเค็นดั้งเดิมของโปรโตคอลทำหน้าที่เป็นพันธะสำหรับโหนดที่ทำงานอยู่ซึ่งขับเคลื่อน RenVM หรือที่เรียกว่า Darknodes

Ren ตั้งเป้าที่จะขยายความสามารถในการทำงานร่วมกันและด้วยเหตุนี้การเข้าถึงของการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โดยการขจัดอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องระหว่างบล็อกเชน

ในที่สุด Ren ได้รับการออกแบบมาเพื่อเอาชนะอุปสรรคในการเข้ามาและการลงทุนสำหรับโครงการ DeFi เป็นปลั๊กอินช่วยให้โครงการ DeFi นำสินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอลจากต่างประเทศมาเสนอได้

ในวงกว้างยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถสลับโทเค็นใดๆ ระหว่างสองบล็อคเชนใดๆ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนกลาง เช่น การใช้โทเค็นเวอร์ชันที่เรียกว่า "ห่อ"

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

CoinQuora รั้นต่อ Ren พวกเขาคาดการณ์ว่าจะถึง $2 ภายในสิ้นปี 2022 หากแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสูงถึง 0.9 ดอลลาร์ จากนั้นการเติบโตจะช้าลง แต่ไม่มีหยดใหญ่

ภายในปี 2024 Ren จะมีมูลค่าถึง 10 เหรียญสหรัฐฯ จากความร่วมมือและการบูรณาการที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มราคาได้

Token Terminal is an underappreciated resource in the DeFi space. Good to see sustainable protocols highlighted @tokenterminal

Ren is right behind Ethereum with a 29.3x P/S ratio ⚖️ pic.twitter.com/ubNvXLZhkK

— Ren (@renprotocol) February 14, 2022