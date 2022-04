Vladimir Tenev ซีอีโอของ Robinhood เชื่อว่า Dogecoin (DOGE-USD) สามารถกลายเป็น “สกุลเงินของอินเทอร์เน็ต” แบบวันต่อวันได้

ตามที่หัวหน้าของ Robinhood สิ่งที่อาจต้องมีคือการปรับปรุงเล็กน้อยที่สามารถเปลี่ยนเหรียญ meme ให้กลายเป็นสกุลเงินการชำระเงินที่รวดเร็วและถูกกว่า

เขาร่างความคิดของเขาผ่าน กระทู้ใน Twitter โดยให้คำแนะนำบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่นักพัฒนา Dogecoin สามารถนำไปใช้เพื่อทำให้ DOGE เป็น “สกุลเงินของผู้คน”

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take.

Tenev กล่าวว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Dogecoin นั้น “น้อยมาก” หลังจากการอัพเดท 1.14.5 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเฉลี่ยของเครือข่าย o $0.003 นั้นน้อยกว่าที่ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านบัตรชั้นนำถึง 3%

ในกรณีนั้น เขาเสนอว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือขนาดบล็อกของ DOGE และเวลาบล็อก การทำเช่นนี้ เขาสังเกตเห็นว่า Dogecoin เพิ่มปริมาณงานทั้งหมดเป็นระดับที่ Visa ทำได้ในปัจจุบัน

Tenev ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ปริมาณงานของ Dogecoin อยู่ที่ประมาณ 40 ธุรกรรมต่อวินาที (TPS) จริงอยู่ที่ขนาดบล็อก 1MB ของสกุลเงินดิจิทัลและเวลาบล็อก 1 นาที

ในการเปรียบเทียบ Visa สามารถรองรับได้ถึง 65,000 TPS เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า VISA นั้น Dogecoin จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณงาน 10,000 เท่า ดูเหมือนถามมาก อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ Robinhood เชื่อว่าผู้พัฒนา DOGE สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มขนาดบล็อก

“การย้ายไปยังขีดจำกัดขนาดบล็อก 1GB (และหลังจากนั้น 10GB) จะช่วยให้มีปริมาณงานทั้งหมดที่สกุลเงินทั่วโลกต้องการในอนาคตอันใกล้ โซลูชัน L2 ไม่จำเป็นในการแก้ปัญหานี้ ” เขากล่าว

นักพัฒนา Dogecoin ควรสำรวจวิธีทำให้ Dogecoin มีอัตราเงินเฟ้อน้อยลงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เขากล่าวเสริม เขากล่าวว่าสิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้อุปทานที่จำกัด เช่นเดียวกับ Bitcoin (BTC) ที่มีวงเงิน 21 ล้าน หากเป็นกรณีนี้ อัตราเงินเฟ้อของ Dogecoin อาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

อุปทานปัจจุบันของ 132 พันล้าน DOGE คิดเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า 5% Tenev เห็นว่าการมีอุปทานคงที่สามารถลดสิ่งนั้นลงเหลือ 2%

ข้อเสนอแนะบางส่วนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ CT แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขนาดบล็อกที่อาจทำให้การกระจายอำนาจลดลง

Tenev ยอมรับว่าขนาดบล็อก 10GB อาจต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นจากผู้ขุดหากต้องการเรียกใช้โหนดแบบเต็ม ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่สนใจบางรายไม่สามารถเข้าร่วมในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายได้ ผู้สังเกตการณ์บางคนกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เนื่องจากจะนำไปสู่เครือข่ายที่รวมศูนย์มากขึ้น

Tenev แนะนำ ว่านี่อาจเป็นการแลกเปลี่ยนที่นักพัฒนา Dogecoin อาจต้องคำนึงถึงหากพวกเขาเลือกที่จะพิจารณาสิ่งที่เขาทำ

It's definitely NOT a good tradeoff. If you want independent decentralized money you need to be as robust as possible. You're defending the network against well funded and connected massive entities. If you make such tradeoffs in this battle, you lost before you enter the ring.

— Bitcoin LightningNetwork+ (@BTC_LN) April 15, 2022