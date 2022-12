การคาดการณ์ราคา The Sandbox, Metacade และ Decentraland สำหรับปี 2025: ผู้เล่นหลักใน Metaverse

อยากรู้เกี่ยวกับอนาคตของ metaverse และโปรเจ็กต์ใดที่จะครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่? บทความนี้จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการคาดการณ์ราคาของ The Sandbox, Metacade และ Decentraland ในปี 2025 และให้แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจคาดหวังในระยะยาว

The Sandbox (SAND) คืออะไร?

The Sandbox คือโลก 3 มิติแบบกระจายศูนย์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้าง แบ่งปัน และสร้างรายได้จากประสบการณ์ในเกม The Sandbox ช่วยให้ผู้เล่นสร้างอะไรก็ได้ตามต้องการโดยใช้ voxels ซึ่งเป็นบล็อกที่มีลักษณะเฉพาะของการออกแบบเกม นี่ไม่ใช่แค่ทางเลือกด้านสุนทรียศาสตร์เท่านั้น ได้รับการออกแบบมาให้ควบคุมได้ง่ายและอนุญาตให้ผู้เล่นสร้างวัตถุที่ซับซ้อนและมีรายละเอียด เช่น รถยนต์ อาคาร ประติมากรรม และอื่น ๆ

ในการสร้าง The Sandbox ผู้เล่นจะต้องมีที่ดินเป็นอันดับแรก โทเค็น LAND ไม่สามารถรวมกันได้ ทำให้สามารถซื้อและขายได้ด้วยโทเค็น SAND เมื่อพวกเขาเป็นเจ้าของ LAND แล้ว ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะซื้อ ASSET (วัตถุที่ออกแบบโดยผู้เล่นคนอื่น) หรือสร้างไอเท็มใน VoxEdit และใช้ใน Game Maker เพื่อสร้างเกมและประสบการณ์ที่สมจริง บริษัทต่าง ๆ เช่น Forbes, Gucci และ Warner Music Group ต่างก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นก้าวแรกใน metaverse และอีกมากมายที่จะตามมา

การคาดการณ์ราคา The Sandbox (SAND) ในปี 2568

เมื่อมีการนำ metaverse มาใช้มากขึ้น มีแนวโน้มว่า The Sandbox จะเป็นไปตามชื่อของมัน และทำหน้าที่เป็นสนามทดสอบสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ที่ต้องการเข้าร่วมพรมแดนดิจิทัลใหม่นี้ การเพิ่มชื่อลงในรายชื่อบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตอยู่แล้วโดยใช้ The Sandbox มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการลงทุนอย่างท่วมท้น และอาจทำให้ SAND สูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 0.42 ดอลลาร์ อย่างน้อยที่สุด $2.50 สามารถทำได้อย่างแน่นอน ในขณะที่อยู่ระหว่าง $4.50 ถึง $5 มีความเป็นไปได้มากกว่า

Metacade (MCADE) คืออะไร?

Metacade เป็นแพลตฟอร์มบนชุมชนที่สร้างขึ้นสำหรับการเล่นเกม metaverse และ play-to-earn (P2E) เป็นศูนย์กลางที่เกมเมอร์จะได้ค้นพบเกม P2E ล่าสุด สำรวจพื้นที่ metaverse ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปพร้อมกับเพื่อนที่มีแนวคิดเดียวกัน และสร้างผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของ GameFi โดยพื้นฐานแล้ว Metacade มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเกม metaverse และ P2E เช่น บทวิจารณ์ ลีดเดอร์บอร์ด อัลฟ่า ฟอรัม และห้องสนทนา ซึ่งคุณสามารถสร้างเพื่อนใหม่และสร้างรายได้จากการมีส่วนร่วมของคุณในชุมชน

ถูกต้อง: ทุกครั้งที่คุณโพสต์บทวิจารณ์ เคล็ดลับการชนะเกม หรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ คุณจะได้รับรางวัลเป็นโทเค็น MCADE สำหรับส่วนของคุณในการเติบโตของแพลตฟอร์ม คุณยังจะได้ค้นพบการจับรางวัลและทัวร์นาเมนต์เป็นประจำ ซึ่งคุณจะได้แข่งขันแบบตัวต่อตัวกับผู้ใช้ Metacade คนอื่น ๆ เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ มีแผนสำหรับคณะกรรมการจัดหางานในปี 2024 ซึ่งคุณจะพบกับงาน งานนอกเวลา และตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือนที่ทำงานร่วมกับบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดใน Web3

ภายในปี 2568 ฟีเจอร์ที่น่าดึงดูดใจที่สุดของ Metacade สองรายการจะพร้อมใช้งาน อย่างแรกคือ องค์กรปกครองตนเองแบบกระจายอำนาจ (DAO) ซึ่งผู้ใช้จะสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างอาร์เคดเสมือนจริงที่มีผู้เล่นเป็นเจ้าของแห่งแรกของโลก ประการที่สองคือ Metagrant Metagrants เป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่ให้ผู้ใช้ Metacade โหวตเกี่ยวกับการพัฒนาเกม P2E นักพัฒนานำเสนอแนวคิดของพวกเขาต่อชุมชน และผู้ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัลเงินทุนจาก Metacade Treasury เพื่อช่วยให้เกมของพวกเขามีชีวิตขึ้นมา

Metacade (MCADE) พยากรณ์ราคาปี 2568

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมมากมาย การมุ่งเน้นไปที่การเป็นเจ้าของชุมชน และศักยภาพในการดึงดูดผู้เล่นหลายพันคนอย่างรวดเร็ว Metacade มีแนวโน้มที่จะนำหน้าเส้นโค้งภายในปี 2568 ปัจจุบันโทเค็น MCADE อยู่ระหว่างการขายล่วงหน้าและคาดว่าจะเปิดตัวสู่สาธารณะ ที่ $0.02 ต่อโทเค็น

เนื่องจากการใช้ metaverse และ GameFi คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นภายในปี 2568 การบรรลุ $0.20 ซึ่งเพิ่มขึ้น 10 เท่าจึงเป็นการคาดการณ์ที่สมเหตุสมผล หากสิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามที่วางแผนไว้สำหรับ Metacade การเข้าถึงที่ใดก็ได้ตั้งแต่ $0.50 ถึง $1 นั้นมีความเป็นไปได้สูง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การลงทุน 1,000 ดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดการขายล่วงหน้าอาจมีมูลค่ามากถึง 25,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์ภายในปี 2568!

Decentraland (MANA) คืออะไร?

Decentraland เช่น The Sandbox เป็นโลก 3 มิติที่ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินในเกม (หรือที่เรียกว่า LAND) สร้างประสบการณ์ และสำรวจผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่น ในขณะที่ The Sandbox ให้ความสำคัญกับเกมมากกว่า อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของ Decentraland นั้นกว้างกว่า โดยมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาและงานศิลปะที่ผู้ใช้สร้างขึ้น นอกจากนี้ Decentraland ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นพบโลกรอบตัวพวกเขาใน VR ซึ่งเป็นสิ่งที่ The Sandbox ยังไม่มีให้

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 Decentraland ได้เติบโตขึ้นจนเป็นที่ตั้งของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ คาสิโน ไนต์คลับ โรงแรม และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำ เช่น คอนเสิร์ต การประชุม และการพบปะทางสังคมเพื่อให้ชุมชนได้เพลิดเพลิน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง DAO Decentraland อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมการประชุมศาลากลางเสมือนจริงและลงคะแนนเสียงเพื่อกำหนดอนาคตของแพลตฟอร์ม

Decentraland (MANA) พยากรณ์ราคาปี 2568

แม้ว่า Decentraland จะไม่มีความร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ มากเท่ากับ The Sandbox แต่สถานะในฐานะหนึ่งในโปรเจ็กต์ metaverse ที่เก่าแก่ที่สุดก็น่าจะทำให้ได้เปรียบ เมื่อมีผู้เล่นเข้าร่วมการปฏิวัติ metaverse มากขึ้น MANA สามารถเห็นคลื่นลูกใหม่แห่งการลงทุนและแรงดึง ซึ่งส่งให้สูงกว่าราคาวันนี้ที่ 0.32 ดอลลาร์

การคาดการณ์ราคา Decentraland ในแง่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 คือ MANA จะกลับไปสู่ระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 หรืออยู่ระหว่าง 5 ถึง 6 ดอลลาร์ การคาดการณ์ราคาของ Decentraland ที่สมจริงยิ่งขึ้นสำหรับปี 2025 จะอยู่ที่ประมาณ 3.50 ถึง 4 ดอลลาร์

Metacade (MCADE) เป็นโครงการ Metaverse ที่มีมูลค่าต่ำมาก

Sandbox, Metacade และ Decentraland มีแนวโน้มที่จะไปได้ดีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากมีผู้ใช้เข้าร่วม metaverse มากขึ้น

