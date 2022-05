ผู้ตรวจสอบความถูกต้องได้หยุดบล็อกเชนเพื่อป้องกันการโจมตีด้านธรรมาภิบาล เนื่องจากราคา LUNA ขยับไปที่ศูนย์

ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ Terra ในวันพฤหัสบดีได้ย้ายไปหยุด blockchain เนื่องจากพวกเขาต้องการป้องกันการโจมตีจากการกำกับดูแลที่เป็นไปได้ บัญชี Terra Twitter ตั้งข้อสังเกต

ตามแพลตฟอร์ม เครือข่าย “หยุดอย่างเป็นทางการที่ความสูงของบล็อกที่ 7603700” โดยผู้ตรวจสอบได้เลือกที่จะทำตามขั้นตอน “ตามอัตราเงินเฟ้อ $LUNA ที่รุนแรงและค่าใช้จ่ายในการโจมตีลดลงอย่าง มาก”

“ Terra blockchain กลับมาผลิตบล็อกต่อแล้ว ขณะนี้การมอบหมายถูกปิดใช้งานเนื่องจากสายงานใช้งานจริงด้วยการรวมรหัสใหม่ ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง โปรดตรวจสอบประกาศ Discord สำหรับบันทึกการแก้ไขล่าสุด “ Terraform Labs ทวีตไม่นานหลังจากหยุด

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022