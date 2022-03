CEO ของ Terraform Labs Do Kwon ได้เดิมพัน 10 ล้านเหรียญจากราคา Terra (LUNA) ในปีหน้า

การเดิมพันครั้งใหญ่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน crypto นามแฝง Gigantic Rebirth หรือ GCR และได้รับการปิดผนึกหลังจากทั้งสองฝากเงิน 10 ล้านดอลลาร์ในบัญชีเอสโครว์ที่ควบคุมโดยผู้ค้า crypto Cobie

GCR เป็นคนแรกที่ฝาก USD Coin (USDC) มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์เข้าใน escrow ในขณะที่ Kwon ผู้ซึ่งปิดผนึกการเดิมพันอีกครั้งใน LUNA เมื่อวานนี้ เสร็จสิ้นการโอนเงินในเวลาต่อมา

ตามเงื่อนไขของข้อตกลง การเดิมพันจะไปทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าราคาของ LUNA จะเป็นอย่างไรในหนึ่งปี หัวหน้า Terra เชื่อว่า LUNA จะสูงกว่า $88.00 ของวันนี้ในเดือนมีนาคม 2023 ในขณะที่ GCR เดิมพันว่ามูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนั้นต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ในวันจันทร์ ควอนเดิมพัน 1 ล้านดอลลาร์กับ LUNA ซึ่งอยู่เหนือราคา 14 มีนาคม 2022 ภายในวันเดียวกันในปีหน้า วันนี้ Cobie ได้ ทวีต ว่าทั้งสามฝ่ายได้ฝากเงินทั้งหมด 22 ล้านเหรียญในสัญญา

"GCR, Do และ Algod ได้ฝากเงินไปยังที่อยู่เอสโครว์เดิมพันของ Cobie Luna แล้ว ขอให้ผู้ตัดสินที่ดีที่สุดชนะ " เขาตั้งข้อสังเกตขณะแชร์ภาพหน้าจอของจำนวนเงิน

Cobie ให้คำมั่นที่จะรับประกันการเดิมพัน โดยให้ความมั่นใจกับชุมชน crypto ว่าเขาจะไม่ "รุก" ใครก็ตาม

22m is below my "would rug?" threshold but if anybody would like to increase the bet to the hundreds of millions then I will certainly consider stealing the money and going on the run. Thank you

— Cobie (@cobie) March 15, 2022