Theta กำลังกลับมาอีกครั้ง เพิ่มขึ้น 23%: นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Theta ตอนนี้

เครือข่าย Theta มีการชุมนุมตั้งแต่ต้นเดือนเมื่อ Resorts World Las Vegas ประกาศว่าพวกเขากำลังเปิดตัวยูทิลิตี้ NFT เป็นครั้งแรกจากคาสิโนลาสเวกัสรายใหญ่

นอกจากนี้ยังรวบรวมโมเมนตัมสำหรับสิทธิบัตรจำนวนมากที่กำลังยื่นขอจดสิทธิบัตร ซึ่งล่าสุดได้ยื่นฟ้องในวันนี้

หากคุณสนใจคุณสมบัติเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ Theta คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

ซื้อ THETA กับ eToro วันนี้

ซื้อ THETA กับ Binance วันนี้

Theta (THETA) เป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่สร้างขึ้นเพื่อการสตรีมวิดีโอโดยเฉพาะ Theta mainnet เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2019 ทำงานเป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งผู้ใช้แชร์แบนด์วิธและทรัพยากรการประมวลผลแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P)

โครงการนี้ได้รับคำแนะนำจาก Steve Chen ผู้ร่วมก่อตั้ง YouTube และ Justin Kan ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitch โทเค็นของ Theta ทำหน้าที่กำกับดูแลต่างๆ ภายในเครือข่าย

ผู้ตรวจสอบองค์กรรวมถึง Google, Binance, Blockchain กิจการ, Gumi, Sony Europe และ Samsung

ตามที่นักพัฒนา Theta ตั้งเป้าที่จะเขย่าอุตสาหกรรมการสตรีมวิดีโอในรูปแบบปัจจุบัน การรวมศูนย์ โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดี และค่าใช้จ่ายสูงทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางแย่ลง ผู้สร้างเนื้อหายังได้รับรายได้น้อยลงเนื่องจากอุปสรรคระหว่างพวกเขาและผู้ใช้

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

CryptoNewsZ นั้นแข็งแกร่งอย่างมากใน THETA โดยคาดการณ์ว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ $4 เป็น $20 ในเดือนกันยายนของปีนี้ และ $25 ในเดือนธันวาคม ในปี 2025 พวกเขาคาดการณ์ว่าจะผ่าน 70 ดอลลาร์

ทุนรัฐบาลยังเป็นบวก พวกเขาคาดการณ์ว่าจะซื้อขายได้เพียง 10 ดอลลาร์ในหนึ่งปีและ 55.29 ดอลลาร์ในห้าซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200%

Digital Coin นั้นรั้นน้อยกว่าเล็กน้อย ในปีนี้พวกเขาตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 7 ดอลลาร์และ 11 ดอลลาร์ในปี 2568 ในขณะที่อยู่ในเชิงอนุรักษ์นิยม ราคานี้ยังคงเป็น upside มากกว่า 150% จากราคาปัจจุบัน

This is how it's done. Accumulate cheap quality #altcoins during times of extreme fear. I got $THETA from $3.40 all the way down to $2.50 and today it's over $4.00. It was a great dip buying opportunity. It's not easy. It takes courage to buy when there's that much fear. https://t.co/hBTouIuVge pic.twitter.com/4jUYwQKOTE

— Secrets (@SecretsOfCrypto) February 10, 2022