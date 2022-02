นี่คือสาเหตุที่ราคาเหรียญ Decentraland (MANA) พุ่งขึ้น 11% ต่อวันหลังวาเลนไทน์

โทเค็น Decentraland พุ่งขึ้นในวันแรกด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 11% ส่งราคาไปที่ระดับสูงสุดรายวันที่ $3.09

ในขณะที่เขียน MANA ซื้อขายที่ $3.06 เพิ่มขึ้น 10.38% ตาม CoinMarketCap

มาเจาะลึกกันเพื่อดูว่าอะไรอยู่เบื้องหลังการขึ้นราคา MANA ในปัจจุบัน

Decentraland เป็นแพลตฟอร์มเสมือนจริงที่สร้างขึ้นบน Ethereum blockchain พร้อมเอ็นจิ้นเกม Unity เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์พิเศษและซื้อ NFT ต่างๆ

Decentraland มีสองโทเค็น นั่นคือ MANA และ LAND MANA คือโทเค็น ERC-20 ที่ถูกเผาเพื่อรับโทเค็น LAND ERC-721 ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้

Decentraland เป็นบริการฟรีสำหรับผู้ใช้ในการสำรวจการลงทุนหรือการซื้อที่จำเป็น Decentraland มีสถานที่หลายร้อยแห่งที่ผู้ใช้สามารถเยี่ยมชมได้และประสบการณ์มากมายเช่นเกมและคาสิโนทำให้เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ที่รวมเข้ากับแนวโน้มล่าสุดของ crypto เช่น Play-to-earn, Defi, GameFi และ NFTs

ราคาที่เพิ่มขึ้นของ Decentraland (MANA) ในปัจจุบันมีสาเหตุอย่างมากจากการประกาศของ Samsung เมื่อวานนี้ (ในวันวาเลนไทน์) เกี่ยวกับงานของพวกเขาในป่าเพื่อความยั่งยืนใน Decentraland

ตามประกาศ ผู้ใช้ที่มีเควสต์ขยับสามารถแลกเปลี่ยนกับอุปกรณ์สวมใส่วาเลนไทน์ได้

If you have a quest badge, show love by blowing kisses in the #837X Sustainability Forest in @decentraland to trade it for the Valentine’s Day wearable.

No badge? There is still time to earn it today! https://t.co/qiDrYuH71U pic.twitter.com/Ih13igZSwI

— Samsung US (@SamsungUS) February 14, 2022