หลังจากโพสต์ยอดขายรายวันของโดเมน ENS บน OpenSea แล้ว เหรียญ Ethereum Name Service ได้เพิ่มมูลค่ามากกว่า 20%

คำแนะนำสั้น ๆ นี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครือข่าย ENS และเหรียญ รวมถึงสถานที่ที่จะซื้อ ENS หากคุณเลือก

Ethereum Name Service (ENS) เป็นระบบการตั้งชื่อแบบกระจาย เปิด และขยายได้โดยใช้ Ethereum blockchain ENS แปลงที่อยู่ Ethereum ที่มนุษย์อ่านได้เป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่เครื่องอ่านได้

การแปลงแบบย้อนกลับ – การเชื่อมโยงข้อมูลเมตาและที่อยู่ที่เครื่องอ่านได้กับที่อยู่ Ethereum ที่มนุษย์อ่านได้ – ก็เป็นไปได้เช่นกัน

เป้าหมายของ Ethereum Name Service คือการทำให้เว็บบน Ethereum เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับมนุษย์ คล้ายกับวิธีที่บริการชื่อโดเมนของอินเทอร์เน็ตทำให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

เช่นเดียวกับ DNS ENS ยังใช้ระบบชื่อลำดับชั้นที่คั่นด้วยจุดซึ่งเรียกว่าโดเมน โดยเจ้าของโดเมนจะควบคุมโดเมนย่อยของตนโดยสมบูรณ์

ENS สามารถเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่โปรดใช้เวลาในการอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลายรายการจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนที่จะทำข้อตกลง รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

การคาดคะเนราคาคาดการณ์ระดับสูงสุดที่ 24.21 ดอลลาร์สำหรับ ENS ในปีนี้ด้วยราคาเฉลี่ยที่ 21 ดอลลาร์ โดยจะซื้อขายที่ราคาอย่างน้อย $29.51 ในปี 2023 ซึ่งในปีนั้นจะสามารถขึ้นไปถึง $35.40 ได้

นักวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นในปี 2567 เช่นกัน 1 ENS จะมีมูลค่าอย่างน้อย $42 สามารถเข้าถึง $51.44 ด้วยราคาเฉลี่ยที่ $43

