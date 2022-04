USDD ของ Tron จะเหมือนกับ UST ของ Terra มากกว่า และตั้งเป้าสำรองไว้ 10 พันล้านดอลลาร์ จัสติน ซัน ผู้ก่อตั้งกล่าว

Tron จะเปิดตัวเหรียญ Stablecoin แบบกระจายศูนย์ที่เรียกว่า USDD (Decentralized USD) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2022 Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron ได้ประกาศการพัฒนาใน จดหมายเปิดผนึก

Stablecoin ใหม่จะมีให้บริการบน Ethereum และ BNB Chain โดยจะสามารถทำได้ผ่านโซลูชัน BTTC cross-chain ของ Tron

USDD เป็นอัลกอริธึม stablecoin นั้นแตกต่างจาก Stablecoin แบบดั้งเดิม เช่น Tether (USDT) หรือ USD Coin (USDC) ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ แต่โดยสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ

Stablecoin USDD จะถูกผูกไว้กับ TRX เป็นสินทรัพย์อ้างอิงและจะมีกลไก “mint-and-burn” คล้ายกับที่ใช้โดย UST ของ Terra กลไกควรเห็น TRX ถูกเผาไหม้เพื่อให้สามารถทำเหรียญ USDD ได้

Do Kwon CEO ของ Terra ได้ให้ ความเห็น เกี่ยวกับฟังก์ชัน ‘mint-and-burn’ และการเคลื่อนไหวของ Tron ที่จะเปิดตัว USDD เพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอนาคตของเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจ และมันเป็นสถานการณ์ที่นักวิจารณ์ไม่เข้าใจ เขากล่าวเสริม

“เศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจสมควรได้รับเงินจากการกระจายอำนาจ – ทุกบล็อคเชนจะทำงานบนเดคเสถียรในไม่ช้า ”

Algorithmic stablecoins are fast becoming the norm – protocol-issued dollars coming to every blockchain.

Detractors cannot see – currencies are ultimately backed by the economies that use them, and the future is clearly opting to use decentralized and self sovereign stablecoin💰

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 22, 2022