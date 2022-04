อะไรทำให้ราคา AVAX ของ Avalanche สูงขึ้นเนื่องจากคริปโตส่วนใหญ่ลดลง

ราคา AVAX ของ Avalanche เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาใกล้เคียงกันอยู่ในช่วงขาลงของสัปดาห์ Avalanche พุ่งขึ้นอย่างกะทันหันและแตะระดับสูงสุดรายวันที่ 90.05 ดอลลาร์ก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่ประมาณ 87.77 ดอลลาร์ในขณะที่เขียน

AVAX ยังคงซื้อขายอยู่ในสีเขียวโดยเพิ่มขึ้น 1.67% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

แล้วอะไรคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของราคา Avalanche ในปัจจุบัน? บทความนี้อธิบายรายละเอียดเบื้องหลังที่ทำให้ราคาของ AVAX เพิ่มขึ้นเมื่อเหรียญส่วนใหญ่รวมถึง Bitcoin และ Ethereum เป็นสีแดง

สาเหตุของราคา Avalanche ในวันนี้คือการประกาศของมูลนิธิ Terra Luna ที่เพิ่ม Avalanche (AVAX) ลงใน UST Reserve Terra เดินหน้าซื้อเหรียญ AVAX มูลค่า 100 ล้านเหรียญ

การย้ายดังกล่าวทำให้ Avalanche เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล 1 โซลูชันที่ใหญ่เป็นอันดับสองในการเพิ่มไปยัง UST Reserve โดยอันดับแรกคือ Bitcoin

มูลนิธิ Terra Luna ได้ทำการเปิดเผยผ่านทวีตโดยระบุว่า:

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

นอกจากนี้ การเพิ่ม Avalanche ในการสำรอง UST และการซื้อเหรียญ AVAX Terra ยังร่วมมือกับ Avalanche เพื่อพัฒนาเครือข่ายย่อยเกมใหม่โดยใช้เครือข่ายย่อยของ Avalanches Terra Luna Foundation เลี่ยง Ethereum เพื่อเลือก Avalanche เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่า Avalanche กำลังประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีฐานแฟนคลับที่กว้างขวาง

ดอน ขวัญ ผู้ก่อตั้ง Terra กล่าวว่า:

“ Avalanche ยังคงเป็นระบบนิเวศที่กำลังเติบโต…ส่วนใหญ่เกิดจากความภักดีต่อโทเค็น AVAX และผู้ใช้รู้สึกใกล้ชิดกับสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับ AVAX สำหรับผู้ใช้ Ethereum โดยเฉลี่ย การปรับตัวเองให้เข้ากับ Ether ไม่ได้มีความหมายมากนัก”

ทีมงานที่ Terra Luna Foundation ยังเดินหน้าและทวีตเกี่ยวกับ Terra ที่ร่วมมือกับ Avalanche บนเครือข่ายย่อยเกมใหม่ที่ระบุว่า "ซับเน็ตของ Avalanche เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแอปพลิเคชัน Web3 รุ่นต่อไปที่ปรับขนาดได้ภายในกรณีการใช้งานเฉพาะกลุ่ม"

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022