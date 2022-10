เกิดอะไรขึ้นกับ Coinbase? CEO ขายหุ้น 2% – Deep Dive

จับมือนักลงทุน ของ Coinbase วันนี้

CEO และผู้ก่อตั้ง Brian Armstrong ได้ประกาศว่าเขาขายหุ้น 2% ของเขา ซึ่งถือเป็นผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยน cryptocurrency

Coinbase ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกคือหนูตะเภาสำหรับ crypto

บริษัทหลีกเลี่ยงเส้นทางเดิม – การเสนอขายหุ้น – และดำเนินการจดทะเบียนโดยตรงแทน เมื่อหุ้นของบริษัทลอยตัวในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 แต่มันไม่ใช่แค่วิธีการจดทะเบียนที่ค่อนข้างแปลกใหม่ มันคือความจริงที่มันถูกเผยแพร่ในตอนแรก

มันเป็นตัวแทนของ crypto นั่งที่โต๊ะใหญ่ ไม่มีบริษัทคริปโตใด ๆ ที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อน และเกิดขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาที่ทุกเหรียญภายใต้ดวงอาทิตย์ให้ผลตอบแทนที่เลวร้ายแก่นักลงทุน

ตอนนี้ดูเหมือนนานมาแล้ว Bitcoin เปิดที่ $59,000 ในเช้าวันนั้น เครื่องพิมพ์ของเจอโรม พาวเวลล์ ร้อนแรงมาก Boomers ถามลูก ๆ ว่าจะซื้อ Dogecoin อย่างไร

Coinbase ออกสู่สาธารณะในเช้าวันนั้น และปิดการซื้อขายวันแรกที่ 328 ดอลลาร์ต่อหุ้น มูลค่าของ crypto behemoth อยู่ที่เกือบ 86 พันล้านดอลลาร์ ช่วงเวลาที่ดีกำลังกลิ้ง

คริปโตมาถึงแล้ว

และทันทีที่ Coinbase มาถึง มันก็ตกลงไป

ขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้ ราคาซื้อขายอยู่ที่ $63 นั่นคือการล่มสลาย 83% จากรายการซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 16.6 พันล้านดอลลาร์ แม้แต่ Bitcoin ที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังทำได้ดีกว่าตั้งแต่นั้นมา ตามที่ฉันวางแผนไว้ด้านล่าง

แล้วมันผิดพลาดตรงไหน? ฉันคิดว่าสิ่งแรกคือความผันผวน เราไม่ควรแปลกใจที่การแบ่งปันเช่น Coinbase สามารถสูญเสียมูลค่าได้มากอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพของมันคือ – และจะเป็น – สัมพันธ์กับ crypto เสมอ

หาก crypto ลดลง ความสนใจในตลาดก็ลดลง ทุกคนต้องการเมื่อเพื่อนของพวกเขาทวีตเกี่ยวกับผลตอบแทน 100X นั่นหมายถึงปริมาณที่น้อยลง ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและประสิทธิภาพที่แย่ลงในท้ายที่สุดสำหรับ Coinbase

ด้วยความผันผวนที่ไม่มีใครเทียบได้ของ crypto จึงไม่น่าแปลกใจที่ Coinbase มีความผันผวนมาก นี่คือสิ่งที่ฉันได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้: การซื้อหุ้น Coinbase เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล หากคุณเป็นนักลงทุนสถาบันที่กำลังมองหา crypto และด้วยเหตุผลใดก็ตาม – กฎระเบียบ ระบบราชการ ฯลฯ – คุณไม่สามารถซื้อ Bitcoin ได้โดยตรง

หรือบางทีคุณอาจเป็นนักลงทุนที่มีอายุมากกว่า (เข้าใจได้) ถูกข่มขู่หรือไม่สบายใจในการทำธุรกรรมในตลาดเงินดิจิตอลโดยตรง ในเรื่องการดูแลตนเอง / การตั้งค่ากระเป๋าเงิน เป็นต้น สำหรับข้อมูลประชากรนี้ หากต้องการได้รับคริปโต ก็ (ทำให้) มันเหมาะสมที่จะซื้อหุ้น Coinbase

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนอื่น ทำไมไม่ซื้อ Bitcoin โดยตรงล่ะ? ทำไมต้องใช้เส้นทาง Coinbase มันมีประโยชน์อะไร?

Brian Armstrong ผู้ก่อตั้งและ CEO ถือหุ้น 19% ในบริษัท มูลค่าประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์ ในไม่ช้านั่นจะเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 17% หลังจากที่เขาประกาศขายบางส่วน

“ฉันหลงใหลในการเร่งความเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดในโลก เพื่อเพิ่มเติมสิ่งนี้ ฉันวางแผนที่จะขายประมาณ 2% ของการถือครอง Coinbase ของฉันในปีหน้าเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบริษัทต่าง ๆ เช่น NewLimit + ResearchHub”

เหตุผลของเขาดูสมเหตุสมผลในความยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะแกว่งไปแกว่งมาในรูปแบบใด Coinbase กลับต้องสูญเสีย CEO ของพวกเขา เช่นเดียวกับการที่คนในวงใดขายตัวออกมาขาย

แน่นอนว่ามีเหตุผลส่วนตัวที่อาจต้องการขาย – แน่นอนว่าฉันไม่ต้องการให้หุ้น 19% เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตของฉัน – แต่การให้เหตุผลของ Armstrong ว่าเขาต้องการเงินบริจาคไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าสิ่งนี้ยังคงอยู่ คำสั่งขายโดย CEO ของ Coinbase

มีหลายวิธีในการสร้างรายได้จากการถือครองหุ้น ซึ่งผู้บริหารมักฉวยโอกาสตลอดเวลา ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก Elon Musk ผู้ซึ่งไม่เต็มใจที่จะขายหุ้นของเทสลา แทนที่จะวางไว้เป็นหลักประกันในการจัดหาเงินทุน หรือใช้ช่องทางอื่นเพื่อสร้างกระแสเงินสด

Armstrong โพสต์คำสั่งขายของเขาใน Twitter เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว โดยต่อท้ายด้วยความคิดเห็นว่า “แชร์สิ่งนี้เพราะเขาต้องการให้คุณได้ยินจากฉันก่อน” ก่อนที่จะยืนยันว่า “ฉันตั้งใจที่จะเป็น CEO ของ Coinbase เป็นเวลานานมากและฉัน ยังคงแข็งแกร่งใน crypto และ Coinbase”

