ราคาของโทเค็น LUNA ของ Terra อยู่ที่ 100 ดอลลาร์ต่อ 1 LUNA ในเดือนเมษายน แต่ร่วงลงจนเกือบเป็นศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว TerraUSD (UST) ซึ่งเป็นอัลกอริธึม Stablecoin ของ Terra สูญเสียการตรึงดอลลาร์สหรัฐฯ

สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉากหลังของการลดลงของตลาด crypto อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้ราคาของ Bitcoin ลดลงกว่า 20%

ตอนนี้ Terra ได้สูญเสียมูลค่าของมันไปแล้ว 99% มีความหวังสำหรับการฟื้นตัวหรือไม่? ผู้ก่อตั้งพยายามที่จะทำให้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ที่คุณจะได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านล่าง

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ Terra คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

Terra Luna เป็นโครงการคริปโตที่สร้างขึ้นโดย Terraform Labs ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ จุดประสงค์คือเพื่อสร้างการยอมรับคริปโตโดยการสร้างชุดของอัลกอริธึมที่กระจายอำนาจที่มีเสถียรภาพซึ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม DeFi

Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terra มีแผนที่จะชุบชีวิตเหรียญ ส่วนแรกของแผนเกี่ยวข้องกับการเผาเหรียญ Stablecoin TerraUSD (UST-USD) จำนวนมากเพื่อนำกลับมาที่ $1

พวกเขาวางแผนที่จะเผามากกว่า 371 ล้าน UST บน Ethereum Mainnet และ UST ที่เหลือในพูลชุมชน Terra

ส่วนที่สองคือการเดิมพัน 240 ล้านโทเค็น LUNA เพื่อหยุดวาฬจากการยึดการควบคุมและเพื่อรักษาเสถียรภาพการกำกับดูแลเครือข่าย

นอกจากนี้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้หยุด Terra blockchain และระงับธุรกรรมที่รอดำเนินการทั้งหมด นี่เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้คนซื้อ LUNA ในราคาที่ต่ำมาก

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

นักลงทุนจำนวนมากมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับอนาคตของ Terra จากคำกล่าวของ Motley Fool วิธีที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงโครงการแม้ว่าราคาโทเค็นจะต่ำก็ตาม

ราคาเหรียญดิจิทัลและการพยากรณ์ราคาเหรียญมีความหวังเพียงเล็กน้อยสำหรับ LUNA โดยคาดการณ์ว่าราคาสิ้นปีจะต่ำกว่า 1 เซ็นต์ 6 เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ขอร้องให้แตกต่างออกไป การลงทุน Cube เชื่อว่าเป็นไปได้ที่ LUNA จะฟื้นตัว หาก Stablecoin กลับมาที่ $1 อีกครั้ง LUNA จะเริ่มได้รับผลตอบแทน

Wallet Investor ยังไม่ได้ปรับการคาดการณ์เชิงบวกสำหรับ LUNA ก่อนเกิดความผิดพลาด พวกเขาคาดการณ์ว่า 1 LUNA จะซื้อขายที่ 151 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2566 ในที่สุด Gov Capital คาดว่า LUNA จะมีมูลค่า 108 ดอลลาร์ต่อปีนับจากนี้

$1,000,000 invested in $LUNA last week would be worth $3 today. pic.twitter.com/PYaOwuPgJ5

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 15, 2022