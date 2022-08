ราคาของโทเค็น Wing Finance เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม ราคาพุ่งสูงขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่ 53 ดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม ก่อนที่จะพุ่งขึ้นสู่ราคาปัจจุบันที่ 16.69 ดอลลาร์ โทเค็น WING ได้รับประมาณ 167.8% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา และยังคงเป็นขาขึ้น

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเชื่อว่าการขึ้นราคาในสัปดาห์ที่แล้วเป็นตัวชี้ว่าโทเค็น WING สามารถกระโดดขึ้นสู่ระดับสูงสุดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการซื้อขายที่ราคามากกว่า 3 เท่าในวันที่ 27 กรกฎาคม ซึ่งเมื่อประมาณห้าวันก่อน

เพื่อช่วยนักลงทุนและผู้ค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโทเค็น Wing Finance โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่ร่วงจากจุดสูงสุดของวันศุกร์ Coinjournal ได้สร้างบทความสั้น ๆ นี้เพื่อช่วยในการระบุสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อโทเค็น WING

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านต่อ

Binance ได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทวีคูณเนื่องจากก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และตอนนี้เป็นหนึ่งในนั้นหากไม่ใช่การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด

ซื้อ WING กับ Binance วันนี้

Swapzone เป็นผู้รวบรวมการแลกเปลี่ยน Crypto ที่ดำเนินการเป็นเกตเวย์ระหว่างบริการ Cryptocurrency Community และ Exchange Swapzone มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อินเทอร์เฟซที่สะดวกการไหลของผู้ใช้ที่ปลอดภัยและข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ในการค้นหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดในตลาด cryptocurrency ทั้งหมด

ซื้อ WING กับ Swapzone วันนี้

Wing Finance หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Wing เป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจตามเครดิตที่ออกแบบมาสำหรับการให้ยืมสินทรัพย์คริปโตและการสื่อสารข้ามสายโซ่ระหว่างโครงการการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)

มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้บริการให้ยืม crypto ครอบคลุมมากขึ้นผ่านโมดูลการประเมินเครดิตที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันในการกู้ยืม นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถสร้างโครงการบล็อคเชนใหม่ได้

Wing ใช้การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ (DAO) ควบคู่ไปกับกลไกการควบคุมความเสี่ยงเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้ ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน สิ่งนี้ได้เพิ่มจำนวนโครงการที่ใช้แพลตฟอร์มและยังเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ยืมและการยืม crypto แก่ผู้ใช้

Wing ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาเรื่องหลักประกันเกินที่คุกคามอุตสาหกรรม DeFi โดยใช้ Wing DAO DAO ได้สร้างโปรโตคอล DeFi ที่ใช้เครดิตซึ่งทำงานบนบล็อคเชน Ontology (ONT) และอนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การดำเนินงาน และการออกแบบผลิตภัณฑ์

หากคุณกำลังมองหาสกุลเงินดิจิทัลที่แสดงสัญญาณการฟื้นตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาด crypto ล่มสลายเมื่อเร็ว ๆ นี้ Wing Finance อาจเป็นทางเลือกที่ดี

อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากตลาด crypto มีความผันผวนอย่างมากเช่นเดียวกับที่ได้เห็นกับ WING ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ราคาของมันพุ่งขึ้นเหนือ $53 และลดลงต่ำกว่า $20 ในเวลาเพียงห้าวัน

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการขึ้นราคา Wing Finance ในวันศุกร์เป็นเพียงการวอร์มอัพ และอาจพร้อมสำหรับการขึ้นบินครั้งใหญ่โดยเฉพาะหลังจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์ม Wing

แพลตฟอร์ม Wing เพิ่งเปิดตัว Wing NFT Pool และประกาศกิจกรรมร่วม Wing x Flamingo และการอัปเดต Wing Polkapets NFT Airdrop

ทุกสายตาจับราคาเป้าหมายที่ 60 ดอลลาร์ ก่อนสิ้นสัปดาห์นี้

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌

Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0

— Wing (nft.wing.finance💙) (@Wing_Finance) August 1, 2022