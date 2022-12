ประเด็นที่สำคัญ

Binance อยู่ในความหนาของมันอีกครั้ง

การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเผชิญกับการถอนตัวออกจากแพลตฟอร์มอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน กองทุนกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ได้หนีออกจากแพลตฟอร์มในสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลออนไลน์

ติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ที่ทำให้นักลงทุนตื่นตระหนก ประเด็นแรกคือรายงานที่ว่าสามารถยื่นฟ้อง CEO Chengpeng Zhao ใน ข้อหาทางอาญา ได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีฟอกเงินที่ดำเนินมายาวนานหลายปี

จากนั้นมีการหยุดการถอนเหรียญ Stablecoin ของ USDC ซึ่งเกิดจากการไหลออกที่สูงอย่างไม่คาดคิดซึ่งเกิดขึ้นนอกเวลาทำการของธนาคาร (การแลกเปลี่ยนจะต้องส่งผ่านธนาคารในนิวยอร์ก) การถอนเงินของ USDC ได้ดำเนินการต่อตามปกติ โดยมีเวลาหยุดทำงานทั้งหมดประมาณ 8 ชั่วโมง

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

แต่เหตุผลที่แท้จริงสำหรับการถอนเงินจำนวนมากคือการล่มสลายของ FTX ซึ่งอดีต CEO Sam Bankman-Fried ถูก จับกุมเมื่อวันจันทร์ ได้ทำลายความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรม crypto

สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องยุติธรรมสำหรับบริษัทที่ซื่อสัตย์ แต่ก็สมเหตุสมผล ลูกค้าต้องดูแลตัวเองเป็นอันดับแรก และเป็นเพียงเหตุผลที่จะถอนตัวในตอนนี้จนกว่าฝุ่นจะสงบลง เนื่องจากไม่มีข้อเสียในการทำเช่นนั้น

ที่อยู่หลักฐานการสำรองอย่างเป็นทางการของ Binance แสดงให้เห็นว่าการไหลออกของ Bitcoin นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา:

Binance ยังไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองด้วยความพยายามที่ต่ำต้อยในการพิสูจน์ปริมาณสำรอง ซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อระงับความกังวลในอุตสาหกรรม การเปิดเผยไม่แสดงความรับผิดชอบ หมายความว่าเป็นการซ้ำซ้อนเมื่อต้องประเมินอย่างยุติธรรมว่าทรัพย์สินทั้งหมดได้รับการสำรองหรือไม่

ความกังวลเกี่ยวกับการถอนเงิน USDC ที่หยุดชะงักและการขาดความโปร่งใสในการพิสูจน์ปริมาณสำรองในท้ายที่สุดคือฟางที่ทำลายหลังอูฐในแง่ของความไว้วางใจ และนักลงทุนหลั่งไหลหาทางออก

แน่นอนว่าเม็ดเงินที่ไหลออกนั้นตกลงอย่างสมบูรณ์ นั่นคือ สมมติว่าทุกอย่างอยู่เหนือกระดาน ซึ่งไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าไม่เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่าลูกค้าไม่สามารถยืนยันตัวตนได้และต้องเชื่อคำพูดของ CEO นั้นไม่น่าไว้วางใจอย่างแน่นอน

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022