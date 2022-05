โทเค็นของ Kyber Network พุ่งขึ้น 22% เมื่อวานนี้และเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 3 ของมูลค่าในวันนี้ โดยทดสอบระดับสูงสุดจากสัปดาห์ที่แล้ว ราคาของมันจะเคลื่อนไหวอย่างไร?

อย่ามองข้ามบทความสั้น ๆ นี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ KNC: มันคืออะไร น่าลงทุนไหม และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ KNC ตอนนี้

การแลกเปลี่ยน Crypto ที่ยืนหยัดยาวนานที่สุดในโลก ตั้งแต่ 2011 BitStamp ได้ให้สถานที่ซื้อขายที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ไปกว่าสี่ล้านคนและเป็นพันธมิตรสถาบันที่หลากหลาย

ซื้อ KNC กับ Bitstamp วันนี้

Binance ได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทวีคูณเนื่องจากก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และตอนนี้เป็นหนึ่งในนั้นหากไม่ใช่การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด

ซื้อ KNC กับ Binance วันนี้

KNC เป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Kyber Network Crystal v2 ซึ่งอธิบายตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางสภาพคล่อง DeFi แบบมัลติเชนชั้นนำ มันรวบรวมสภาพคล่องจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้การทำธุรกรรมที่ปลอดภัยและทันทีบนแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจ (DApp)

เป้าหมายหลักคือการทำให้ DEX, DeFi DApps และผู้ใช้รายอื่นเข้าถึงกลุ่มสภาพคล่องที่ให้อัตราที่ดีที่สุด ธุรกรรมทั้งหมดบนเครือข่ายนี้เกิดขึ้นบนเครือข่าย ซึ่งหมายความว่า Ethereum block explorer สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย

โครงการสามารถสร้างบน Kyber เพื่อใช้บริการต่าง ๆ เช่น การรวมสภาพคล่อง การชำระโทเค็นทันที และรูปแบบธุรกิจที่ปรับแต่งได้

KNC สามารถคุ้มค่าแก่การลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้

Digital Coin คาดการณ์ว่า KNC จะแตะระดับ $3.99 ในปี 2023 ก่อนร่วงลงสู่ $3.83 ในปี 2024 ในปี 2025 ราคาจะกลับมาแตะ 5.28 ดอลลาร์ พวกเขาคาดการณ์ว่าจะลดลงอีกเป็น 4.83 ดอลลาร์ในปี 2569 ก่อนที่จะฟื้นตัวเป็น 6 ดอลลาร์ในปี 2570

#Knc is retesting its high from last week!$knc #kyberswap pic.twitter.com/m60gJy6t7P

— LeonXYO (@LeonMay07861086) May 17, 2022