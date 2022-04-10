Криптовалюти набувають популярності як серед роздрібних, так і серед інституційних інвесторів. Зараз існують тисячі монет, загальна вартість яких перевищує 2 трильйони доларів. У цій статті ми розглянемо десять найбільш безпечних криптовалют для інвестування. Ми поглянемо на ті монети, які матимуть міцні позиції у найближчі роки, і визначимо, в які криптовалюти найбільш безпечно інвестувати.

1. Chainlink (LINK)

Chainlik — це провідний блокчейн-проєкт, який допомагає розробникам інтегрувати дані, отримані поза мережею, в екосистему цієї мережі. Наприклад, розробники децентралізованих фінансів (DeFi) можуть переносити дані про криптовалюти на свої платформи. Також можна інтегрувати сюди дані про погоду та спорт.

Сьогодні Chainlink широко використовується багатьма розробниками, наприклад, AAVE, Anchor Protocol і Uniswap. За даними DeFi Llama, його загальна забезпечена вартість (TVS) становить понад 60 мільярдів доларів. Ринкова капіталізація його нативної монети LINK складає понад 7,6 мільярда доларів.

Chainlink є безпечною криптовалютою, бо займає особливе місце у криптогалузі та значну частку ринку в цьому секторі.

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2. Ethereum (ETH)

Ethereum — одна з найбезпечніших криптовалют для інвестування. Це мережа рівня 1, яка розробила платформу, на якій розробники можуть створювати та оптимізувати свої мережі. Хоча Ethereum зіштовхується з великою конкуренцією, він займає серйозну частка ринку в таких підсекторах, як-от ігри, невзаємозамінні токени (NFT) і DeFi.

Очікується, що в найближчі роки Ethereum буде займати ще більшу частку ринку, адже він завершить перехід на механізм proof-of-stake. Окрім того, розробники впроваджують технологію шардинга, яка зробить його більш швидким і знизить комісії за транзакції. Все це разом робить Ethereum чудовою криптовалютою для інвестування.

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3. Terra (LUNA)

Terra є гігантом в галузі блокчейну. Terra — ще одна платформа, за допомогою якої розробники можуть створювати dApps. Одними з найбільших додатків, які побудували в цій екосистемі, є Anchor Protocol, Lido і Astroport. За даними DeFi Llama, загальна заблокована вартість (TVL) усіх додатків DeFi-сектору, створених в Terra, становить понад 25 мільярдів доларів.

Terra також відома своїми алгоритмічними стейблкоїнами на кшталт Terra USD, ринкова капіталізація якої становить понад 16,7 мільярда доларів. Вартість Lido, який побудували на базі Terra, і який також має Lido Staked Ether, становить понад 10 мільярдів доларів. Тому існує ймовірність, що в найближчі роки ціна LUNA продовжить зростати.

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4. Cosmos Hub (ATOM)

Cosmos — ще одна популярна безпечна криптовалюта. Це провідна платформа, яка допомагає покращити взаємодію різних цифрових валют. Досягається це за допомогою протоколу Inter-Blockchain Communication (IBC). Як зазначено на офіційному вебсайті, зараз у цьому проєкті є понад 262 криптовалюти, а вартість активів становить понад 170 мільярдів доларів.

Також Cosmos має SDK, за допомогою якого працюють деякі з найпопулярніших платформ, як-от Terra, ThorChain і Osmosis, тому існує ймовірність того, що його токен ATOM буде зростати паралельно тому, як збільшуватиметься ця екосистема.

5. The Graph (GRT)

The Graph — це блокчейн-проєкт, який надає розробникам API, які допомагають їм індексувати їхні мережі. Розробники можуть надсилати ці підграфи в будь-який час. Як результат, The Graph часто називають Google у криптогалузі. Про нього схвально відгукуються більшість розробників, зокрема Audius, UMA, LivePeer, Synthetix та Curve Finance.

The Graph є безпечною криптовалютою, тому що вона широко використовується і має мінімальну конкуренцію в галузі. Його нативний токен GRT оцінюють в понад 2,8 мільярда доларів.

6. Avalanche (AVAX)

Avalanche — це платформа для смарт-контрактів, яка пропонує кращу платформу для розробки, аніж Ethereum. Цей проєкт добре відомий тим, що пропонує надзвичайно високу швидкість транзакцій і низькі комісії. За короткий проміжок часу Avalanche залучив сотні розробників по всьому світу.

До проєктів, які створили на цій платформі, належать AAVE, Trader Joe, BENQI і Stargate. Загалом його загальна заблокована вартість (TVL) становить понад 10 мільярдів доларів. Саме тому ця платформа займає за розміром четверту сходинку в галузі після Ethereum, Terra і BNB. Цілком вірогідно, що в найближчі роки ціна Avalanche буде зростати.

7. Cronos (CRO)

Cronos є однією з найбезпечніших криптовалют, що чудово підходить для інвестицій. Раніше вона називалася Crypto.com Coin. Як випливає з назви, Cronos створив Crypto.com, одна з найбільших бірж у світі.

Основну мережу Cronos запустили в 2022 році, і відтоді вона демонструє високі результати. TVL його екосистеми DeFi становить понад 4 мільярди доларів, що робить її 9-ю за розміром платформою у криптогалузі. Серед найпопулярніших додатків, створених за допомогою Cronos, варто згадати MM Finance, VVS Finance, MM Optimizer та Tectonic.

Таким чином, завдяки тому, що цю монету активно впроваджують, існує ймовірність того, що ціна CRO продовжить активно збільшуватися в найближчі роки.

8. Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token (BAT) — це нативний токен браузера Brave, провідної платформи Web 3.0. Цей токен виплачують користувачам Brave за те, що вони взаємодіють з рекламою в браузері. Окрім того, користувачі можуть вирішити пожертвувати свої прибутки улюбленим видавцям. Одними з провідних видавців в екосистемі є компанії New York Times і TechCrunch. Brave має понад 50 мільйонів користувачів по всьому світу.

BAT є безпечною криптовалютою для інвестування, адже цьому сприяє популярність Brave, яка постійно зростає, а також той факт, що компанія буде й надалі залучати нових рекламодавців, оскільки кількість її користувачів збільшується.

9. Sandbox (SAND)

Sandbox є провідною платформою метавсесвіту в галузі блокчейну. Ця платформа має низку корисних функцій, наприклад, користувачі можуть купувати віртуальні ділянки в її екосистемі, або ж можуть купувати на платформі різні види невзаємозамінних токенів (NFT).

Окрім того, Sandbox регулярно проводить заходи, на яких користувачі отримують винагороди в токенах BAT. Саме тому, оскільки він знаходиться в вигідній позиції, є шанси, що найближчими роками токен SAND продовжить зростати.

10. Solana (SOL)

Solana — це ще один вбивця Ethereum, що прагне стати лідером у своїй галузі. Ця платформа добре фінансується, і пропонує високі швидкості та низькі комісії. Саме тому багато розробників схвально відгукуються про цей блокчейн. Ось деякі проєкти, побудовані в його екосистемі: Serum, Marinade Finance, Solend і Raydium. Загальна заблокована вартість цих додатків становить понад 7,6 мільярда доларів. Solana є безпечною криптовалютою, адже її екосистема постійно розширюється.