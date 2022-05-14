10 найкращих криптовалют для довгострокового інвестування

Цей рік почався важко для криптовалют, адже в цій галузі виникли численні проблеми. Найбільше занепокоєння викликає Федеральний резерв, який взявся проводити більш агресивну політику в боротьбі з інфляцією. Монети також впали, бо зростають побоювання щодо вартості активів на ринку криптовалют.

Криптовалюти біткоїн, Ethereum, Ripple і Cardano впали на понад 50% від своїх історичних максимумів. У цій статті ми виділили 10 найкращих криптовалют, в які варто інвестувати, щоб отримати довгострокові прибутки.

Біткоїн

Біткоїн є провідною криптовалютою, яку запустив Сатоші Накамото у 2009 році. Монету створили в якості альтернативи фіатним валютам: долару США та євро. Його відмінність полягає в тому, що він децентралізований за своєю природою, а це означає, що жодна особа не має над ним великої влади.

Максимальна вартість біткоїну становила майже 70 000 доларів. Зараз він впав приблизно до 25 000 доларів, бо інвестори побоюються, що Федеральна резервна система підвищить ставки. Проте цілком можливо, що в майбутньому ціна монети підніметься. На відміну від інших монет, ця монета більш безпечна, а її пропозиція істотно зменшується.

Крім того, біткоїн прийняли деякі найбільші світові компанії. Наприклад, Tesla володіє біткоїнами на суму понад 1 млрд доларів. Також компанії MicroStrategy і Square мають біткоїни на своїх балансах. Саме тому, скоріш за все, біткоїн буде гарною довгостроковою інвестицією.

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Ether

Ether є нативним токеном екосистеми Ethereum. Ethereum — це провідний блокчейн, за допомогою якого розробники можуть створювати якісні децентралізовані додатки в усіх секторах. Люди можуть розробляти додатки для таких секторів: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і метавсесвіт.

Ethereum став важливим гравцем у цих секторах. Наприклад, з його допомогою створили додатки Axie Infinity, Aave, Curve Finance і Decentraland. Оскільки очікується, що галузь блокчейну буде розвиватися й далі, вірогідно, що Ethereum і надалі відіграватиме важливу роль.

Також варто інвестувати в Ethereum, бо він переходить від мережі proof-of-work до мережі proof-of-stake. Такий крок у поєднанні з використанням технології шардингу призведе до збільшення попиту. Тому, можливо, ціна Ethereum буде зростати.

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XRP

XRP — це криптовалюта в екосистемі Ripple. Це відносно «давня» і дуже суперечлива монета, якщо брати до увагу ту силу, яку Ripple Labs має над нею. Також монета викликає неоднозначні реакції, бо вже певний час триває судовий процес через позов з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

У позові стверджується, що творці цього проєкту зібрали кошти без дотримання належної процедури. Наразі невідомо, хто виграє справу. Тим не менш, цілком можливо, що в довгостроковій перспективі Ripple матиме гарні прибутки. Важливо зазначити, що, на думку аналітиків, результат судового процесу не позначиться істотно на його ціні.

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DOGE

Ще однією криптовалютою, яка чудово підходить для довгострокових інвестицій, є Dogecoin. Це одна з найбільших монет у світі, її ринкова капіталізація становить понад 10 млрд доларів. Dogecoin є гарною інвестицією, бо він дуже популярний серед молодих інвесторів, і, окрім того, його збираються інтегрувати у Twitter, коли Ілон Маск завершить купівлю цієї платформи. З його допомогою вже можна купувати аксесуари для Tesla.

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Monero

Monero — це найбільша монета конфіденційності у світі. Її розробники представили важливу концепцію, яка унеможливлює відстеження транзакцій. Цей процес працює за відносно легкою методикою.

По-перше, хоча кожен власник має публічну адресу, кошти, якими він володіє, не прив’язані до цієї адреси. Коли ви комусь надсилаєте кошти, ці кошти надходять на випадковим чином створену адресу. Саме тому ціна Monero в майбутньому буде збільшуватися, оскільки попит на токени конфіденційності зростатиме.

Litecoin

Litecoin — ось ще одна гарна криптовалюта, яка може принести довгострокові прибутки. Цю монету створили в якості альтернативи біткоїну. Це криптовалюта на механізмі proof-of-work, яка працює так, як і біткоїн.

Зазначимо, що ця монета швидша за біткоїн, і її транзакції значно дешевші. На відміну від біткоїну, пропозиція якого обмежена 21 млн токенів, обсяг пропозиції Litecoin становить 84 млн. Хоча останні кілька місяців Litecoin демонстрував слабкі результати, цілком можливо, що в довгостроковій перспективі він буде зростати.

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АТОМ

ATOM є нативним токеном екосистеми Cosmos. Cosmos — це провідна блокчейн-платформа, за допомогою якої монети можуть взаємодіяти між собою. Згідно з офіційним вебсайтом, цей проєкт має сотні монет, загальна вартість яких складає мільярди доларів. Окрім того, його SDK використовують при створенні важливих блокчейн-платформ у галузі, наприклад, ThorChain та Osmosis. Ціна на ATOM буде збільшуватися, оскільки його екосистеми продовжує розвиватися.

SAND

The Sandbox — це одна з найбільших монет метавсесвіту. Це платформа, яка дозволяє людям і компаніям купувати віртуальну нерухомість в Інтернеті. Вона також стала однією з провідних платформ для торгівлі віртуальними невзаємозамінними токенами (NFT). Крім того, це провідна ігрова екосистема, на якій люди можуть грати у віртуальні ігри в турнірах під назвою Alpha. Токен SAND, ймовірно, буде зростати в довгостроковій перспективі.

MKR

MKR є нативним токеном екосистеми Maker. Maker — це провідна DeFi-платформа, за допомогою якої люди можуть брати позики та заощаджувати кошти в мережі. Вона відрізняється від інших DeFi-платформ тим, що має власний стейблкоїн, відомий як Dai. Окрім того, на відміну від інших платформ, вона використовує власну систему оракулів. Саме тому цілком реально, що в довгостроковій перспективі ціна MKR буде зростати, особливо після краху Anchor Protocol.

LINK

Також чудовою довгостроковою інвестицією стане криптовалюта LINK, яка користується значною популярністю. Це провідна платформа, яка спрощує процес розробки для розробників блокчейну. Вона допомагає їм включати дані поза ланцюгом у внутрішню мережу.

LINK займає найбільшу частку ринку в цьому секторі, і його використовують провідні DeFi-платформи, зокрема Aave та Uniswap. Цілком можливо, що завдяки своїй частці ринку та швидкому розвитку, ця монета принесе чудові прибутки в довгостроковій перспективі.