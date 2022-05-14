Після двох днів великих втрат, здається, Ripple (XRP) зупинив своє падіння. Монета дійсно демонструє певний висхідний тренд, і це схоже на розворот тренду. Але чи зможе вона відновитися відразу після обвалу, який був на початку тижня? Нижче зазначимо подробиці, а спочатку розглянемо основні моменти:

Після двох днів серйозних втрат XRP спробував піднятися до 0,5 долара.

Однак монеті не вдалося подолати цей поріг, і відтоді вона впала на 10%.

Скоріш за все, цього тижня XRP спробує ще раз подолати позначку в 0,5 долара, адже бики намагаються знайти більший попит.

Джерело даних: Tradingview

Невже Ripple піднімається?

Важливо пам’ятати, що прямо зараз в криптопросторі можливий стрибок мертвого кота. Розумієте, після кожного обвалу часто спостерігається деякий розворот тенденції, коли монети піднімаються, а потім знову падають. Для XRP спроба зрости до 0,5 долара може виявитися стрибком мертвого кота.

Оскільки монета серйозної невдачі і не змогла подолати цей поріг, це свідчить, що на даний момент попит на неї дуже малий. Більше того, настрої на загальному ринку криптовалют змінилися не так вже й сильно. Хоча ми очікуємо, що найближчими днями XRP спробує піднятися до 0,5 долара, та, ймовірно, монета знову зазнає невдачі.

Крім того, навіть якщо XRP зміг би подолати позначку в 0,5 долара, на його шляху все одно залишаються серйозні перешкоди. На даний момент ціна монети не може підтримувати будь-який тривалий висхідний імпульс. Саме тому короткостроковий прогноз щодо XRP залишається ведмежим.

Коли XRP відновиться?

Були надії, що другий квартал 2022 року дасть криптовалютам такий необхідний поштовх. Але зараз зрозуміло, що настрої на загальному ринку ще суттєво не покращилися.

Таким чином, цілком ймовірно, що до кінця червня XRP буде переживати серйозні коливання. Але, якщо говорити про довгострокові перспективи, до кінця року він ще може принести чудові прибутки.