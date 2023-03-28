12 найкращих дешевих криптовалют, які можна купити зараз – низька ціна і високий потенціал

Кожен інвестор знає, що пошук криптовалют з найнижчою ціною та найвищою потенційною вартістю є ключем до отримання величезних прибутків від інвестицій. Знайти перспективні проекти не так і легко, тому варто витратити час, щоб зрозуміти, які саме проекти, на думку аналітиків, можуть стрімко зрости, перш ніж інвестувати у них ваші кошти.

Які найдешевші криптовалюти варто купити для отримання великих прибутків у 2023 році?

Існує достатньо недорогих криптовалют і багато якісних проектів в рамках революції Web3, тому найкращий вибір криптовалют, які можна вважати чудовими інвестиціями, охоплює кілька різних секторів. Ось список найкращих дешевих криптовалютних проектів, які допоможуть визначити, де можна отримати найбільший прибуток:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Dogecoin (DOGE) Filecoin (FIL) Chainlink (LINK) Uniswap (UNI) Luna Classic (LUNC) Cardano (ADA) The Sandbox (SAND) Ripple (XRP) Basic Attention Token (BAT) Theta Network (THETA)

1. Metacade (MCADE) – Революція у світі ігор

Що таке Metacade?

Metacade це інноваційний проект, який привертає величезну увагу різних груп інвесторів після нещодавнього випуску амбітної та далекосяжної документації проекту.

Випуск документації спричинив неймовірні показники presale проекту, де інвстори стають в чергу, щоб забронювати свої токени, проте він досі залишається однією з найдешевших криптовалют, що призвело до неймовірних $14,6 млн, зібраних всього за 18 тижнів.

Metacade будує найбільшу на планеті аркаду для гри за винагороди (P2E) і, схоже, має намір скористатися величезним зростом, яке прогнозується для зростаючого простору GameFi. Аркада задовольняє величезну кількість різних стилів гри, а це означає, що незалежно від того, чи віддають перевагу геймери казуальним іграм, чи більш змагальним, Metacade задовольнить їхні потреби.

Оскільки платформа пропонує винагороду навіть за неігрову діяльність, таку як написання оглядів ігор та обмін альфа-версіями, які покращують загальний користувацький досвід, криптовалютний проект, ймовірно, сприятиме неймовірно високому зростанню кількості користувачів та збереження їх у проекті. Оскільки токен утиліти проекту, MCADE, є критично важливим для використання екосистеми, таке зростання кількості користувачів може забезпечити величезний рівень купівельного тиску на токен MCADE після запуску нових версій.

Чому варто інвестувати в Metacade?

MCADE слугує власним токеном і валютою платформи Metacade, а також забезпечує роботу розгалуженої системи винагород. Токен також був розроблений, щоб бути дуже зручним для інвесторів, з наявністю всього 2 мільярдів токенів і доступними варіантами стейкінгу, що дозволяє довгостроковим власникам отримувати пасивний дохід в обмін на свій стейкінг.

Ще однією особливістю Metacade, яка отримала неймовірно позитивний відгук, є Metagrants, що дозволяє розробникам ігор будь-якого масштабу подавати свої ігрові ідеї спільноті Metacade. Потім власники MCADE можуть використовувати права управління, надані їм через токен, щоб голосувати за проекти, які, на їхню думку, заслуговують на фінансування з бюджету Metacade.

MCADE є привабливим інвестиційним вибором як завдяки інноваційному дизайну, так і завдяки сектору, що тільки зароджується і буде зростати. З яскравим майбутнім попереду, Metacade є одним з найбільш високо оцінених недорогих криптовалютних проектів на даний момент.

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2. AltSignals – Найкращий постачальник торгових сигналів

Що таке AltSignals?

AltSignals це неймовірний криптовалютний проект, який вже може похвалитися 50 000 користувачів і надає високоякісні торгові сигнали, використовуючи технологію AltAlgo™. Незважаючи на те, що команда вже надала 1 500 сигналів з феноменальним показником успішності 64%, вона прагне досягти ще більшого, створивши продукт ActualizeAI на основі штучного інтелекту.

Токен ASI надає доступ до ActualizeAI, а також дозволяє власникам отримати вигоду від приєднання до ActualizeAI Club, відкритої мережі, де будуть доступні додаткові винагороди за внесок у розвиток продукту.

Використовуючи передові методології машинного навчання, включаючи обробку природної мови (NLP), аналіз тенденцій і навчання з задкріпленням, цей проект може бути приречений на великі звершення в найближчі роки.

Чому варто купити AltSignals?

Торгові сигнали стають все більш популярними, оскільки все більше користувачів користуються можливостями, доступними на таких ринках, як криптовалюта, з огляду на волатильність, з якою вони стикаються. В результаті, AltSignals виглядає готовим до того, щоб заробити на цьому завдяки інноваційному продукту ActualizeAI.

З огляду на величезну перевагу, яку надає AltSignals спільнота існуючих користувачів, не дивно, що інвестори з нетерпінням чекали на presale ASI, і якщо судити по кількості попередніх заявок, то ми можете побачити, що presale буде розпроданий дуже швидко.

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3. Dogecoin – Справжня жартівлива монета

Що таке Dogecoin?

Dogecoin – це перша монета-мем, але шлях, який пройшов проект, показує, що це не просто недорога жартівлива криптовалюта, але зовсім не жартівлива криптовалюта. Проект був створений як більш доступна альтернатива Біткоїну і вважає себе життєздатним варіантом як альтернатива стандартній глобальній платіжній інфраструктурі, яку ми використовуємо сьогодні.

Історія транзакцій блокчейну свідчить про тривалу історію використання, а наприкінці 2022 року Dogecoin став четвертим найпопулярнішим криптовалютним проектом для платежів на BitPay. Завдяки низьким транзакційним витратам і дуже прихильній та корисній спільноті, проект зайняв міцну позицію як цікава альтернатива більш серйозним і поширеним проектам.

Dogecoin був одним з найдешевших криптовалютних проектів протягом багатьох років, і хоча ціна зараз набагато вища, ніж на момент запуску, він залишається однією з найдешевших криптовалют, беручи до уваги величезну впізнаваність імені, яке має проект.

Чому варто купувати Dogecoin?

Dogecoin продовжує дивувати майже всіх як криптовалютний проект, який продовжує набирати обертів, незважаючи на те, що існує вже довгий час. Технічний прогрес проекту відкриває ще більше можливостей для використання токена, з багатьма рішеннями щодо інтероперабельності, а це означає, що смарт-контракти на Dogecoin можуть з’явитися ще до того, як ми дізнаємося про це.

З таким великим потенціалом для майбутнього розвитку і такою неймовірно пристрасною і позитивною спільнотою навколо проекту, це дає Dogecoin всі шанси досягти значного зростання протягом наступних кількох років і нарешті подолати бар’єр в 1 долар, навіть якщо він більше не є однією з найдешевших криптовалют.

4. Filecoin – Середовище зберігання децентралізованого інтернету

Що таке Filecoin?

Filecoin – це децентралізована мережа зберігання даних, яка дозволяє користувачам безпечно та ефективно зберігати, отримувати та обмінюватися даними. Вона побудована на основі технології блокчейн і використовує власну криптовалюту FIL, щоб забезпечити більш безпечний і прозорий спосіб зберігання даних.

Одним з ключових елементів Filecoin є створення ринку, на якому користувачі можуть купувати і продавати простір для зберігання даних, і на цьому ринку провайдери можуть запропонувати свій невикористаний простір для зберігання даних будь-кому, хто його потребує, в той час як користувачі можуть платити за зберігання своїх даних в цій мережі, і це створює розподілену мережу провайдерів, які можуть безпечно зберігати дані в повністю децентралізованому вигляді.

Filecoin належить до зростаючої підгрупи криптовалютних проектів, які багато хто вважає важливою частиною майбутнього Інтернету, зосереджуючись на інфраструктурному рівні, який може замінити централізовані хмарні рішення, на які ми покладаємось сьогодні.

Filecoin використовує систему економічних стимулів для забезпечення чесної поведінки провайдерів та правильного зберігання даних, при цьому провайдери зобов’язані надавати докази зберігання, щоб продемонструвати, що вони зберігають дані правильно, і отримувати винагороду FIL за свої послуги. Якщо провайдер буде помічений у недобросовісній поведінці або неправильному зберіганні даних, він буде оштрафований і втратить свою винагороду в процесі, відомому як слешинг (slashing).

Чому варто купувати Filecoin?

Filecoin – це проект, який має потенціал стати основою майбутнього зберігання даних у децентралізованому інтернеті. Якщо йому вдасться захопити значну частину вже існуючого ринку хмарних сховищ, немає сумнівів, що ціна FIL підніметься до небес.

Filecoin вважається одним з найкращих дешевих криптовалютних проектів, враховуючи його потенціал, і хоча малоймовірно, що великі технології без бою відмовляться від домінування на ринку зберігання даних, шанс, що Filecoin може узурпувати частину їхнього контролю, робить його цікавою криптовалютою для інвестування.

5. Chainlink – Введення позамережевих даних у смарт-контракти

Що таке Chainlink?

Chainlink – це крипто-проект, який використовує власний токен LINK для створення низки економічних стимулів, що дозволяють здійснювати надійний пошук даних через децентралізовану мережу оракулів (DON) Chainlink, вирішуючи так звану “проблему оракула”. Chainlink працює на мережі Ethereum, але фактично є блокчейном-агностиком, і дозволяє смарт-контрактам отримувати доступ до даних, які не зберігаються в блокчейні.

Потреба в даних такого роду настільки поширена, що Chainlink може продемонструвати величезну кількість партнерств, набагато більше, ніж будь-хто інший у криптопросторі. Проект вже активно використовується в багатьох успішних проектах, від децентралізованих бірж до кредиторів DeFi, і все більше децентралізованих додатків використовують цю технологію.

Chainlink вже давно вважається однією з найкращих криптовалют для інвестування, і хоча ринкова капіталізація криптовалютного проекту зараз відносно висока, вона все ще може значно зрости в найближчі роки, оскільки використання цифрових активів зростає.

Чому варто купувати Chainlink?

Chainlink інтенсивно використовує токен LINK, а це означає, що в міру того, як прийняття Chainlink продовжує зростати, зростає і тиск покупців на токен LINK. Проект також пройшов випробування з платіжним гігантом Swift, і якщо Chainlink стане частиною глобальних фінансових мереж найближчого майбутнього, то це може означати астрономічні прибутки для тих власників LINK, які змогли приєднатися до нього досить рано.

Чи є токен LINK сильнішою криптовалютою для інвестування, ніж інші проекти, такі як фан-токени та інші копійчані криптовалютні проекти, ще належить з’ясувати, але Chainlink залишається одним з тих, за якими варто стежити в міру зростання середовища.

6. Uniswap – Обмін без посередників

Що таке Uniswap?

Можливо, одним з найбільш інноваційних застосувань технології Web 3.0 є поява децентралізованих додатків, зокрема децентралізованої біржі, яка використовує інноваційний набір смарт-контрактів, щоб дозволити своїм користувачам торгувати криптовалютами без посередників, таких як централізована біржа.

Uniswap працює за моделлю автоматизованого маркет-мейкера (AMM), який використовує математичний алгоритм для визначення ціни токенів на біржі і є лідером децентралізованого біржового простору на даний момент. Ціна токена базується на співвідношенні пропозиції токена до загальної вартості інших токенів в пулі ліквідності біржі, а це означає, що при зміні пропозиції токена на біржі ціна буде автоматично коригуватися на основі алгоритму.

Користувачі можуть надавати ліквідність Uniswap, вносячи два типи токенів в пул ліквідності, і в обмін на надання ліквідності користувачі отримують частину торгових зборів, що генеруються біржею. Це стимулює користувачів додавати ліквідність на біржу, що, в свою чергу, покращує ліквідність криптовалютного ринку для всіх інших користувачів.

Uniswap зіграв ключову роль у забезпеченні торгівлі новими криптовалютами, які ще не котируються на традиційних біржах, а також став популярною платформою для інтеграції додатків децентралізованого фінансування (DeFi).

Чому варто купити Uniswap?

Uniswap є найвідомішою децентралізованою біржею в світі, і, оскільки вона побудована на мережі Ethereum, вона підтримує сильний адресний ринок. Зі збільшенням кількості цифрових активів, які інтегруються з Ethereum, роль Uniswap в екосистемі зростає, а це означає, що в міру того, як TradFi починає залучатися до цього простору, може відбутися величезний наплив користувачів.

Крипторинок непередбачуваний, але Uniswap – це криптоактив, який відіграє життєво важливу роль у забезпеченні альтернативи централізованим біржам. Це означає, що він має всі шанси витримати конкуренцію з основними криптовалютами, а отже, може виявитися блокчейн-платформою з дуже яскравим майбутнім.

7. Luna Classic – Чи може старий проект повернутися до життя?

Що таке Luna Classic?

Luna Classic – це криптовалюта, яка є оригінальною версією проекту Luna, який вражаюче обвалився після депегування алгоритмічного стейблкоіну проекту, UST. Це призвело до хардфорку, подібного до того, який пережив Ethereum у 2016 році.

Гіперінфляційна спіраль, яку LUNC пережив перед хардфорком, означає, що зараз в обігу перебуває запаморочлива сума в сім трильйонів токенів, але це не заважає відданій спільноті послідовників, які підтримують проект, здійснити тріумфальне повернення в найближчі роки.

Як і у випадку з багатьма іншими проектами, чи зможе проект зробити це, залежатиме від варіантів використання, які можуть з’явитися в результаті розробки за межами його здатності працювати передбачувано, використовуючи LUNC для перевірки транзакцій. Перспективним першим кроком, однак, є нещодавно прийнята пропозиція повторити проект в USTC, що вимагатиме величезного згорання токенів в процесі.

Це також може спровокувати регуляторні проблеми з Комісією з цінних паперів і бірж, особливо у світлі існуючих занепокоєнь, висловлених відомством після грандіозного обвалу.

Чому варто купити Luna Classic?

Luna Classic є цікавим об’єктом для інвестицій, оскільки з часом він може довести, що скептики помиляються, і повернутися до своєї колишньої слави. Ринкова капіталізація проекту знизилася на 90% від максимумів, досягнутих до краху в 2022 році, і якщо він зможе якимось чином піднятися до цих рівнів, то це може стати чудовою можливістю для інвесторів.

LUNC є одним з найпопулярніших криптовалютних проектів, враховуючи впізнаваність його імені та амбітні плани на воскресіння, але тільки час покаже, чи є у проекту і його спільноти те, що потрібно, щоб досягти неможливого і повернути LUNC колишню славу і вийти за рамки дуже маленьких проектів, що використовують ланцюжок, таких як фан-токени.

8. Cardano – Блокчейн, що перевіряється колегами

Що таке Cardano?

Cardano – це блокчейн-платформа, створена Чарльзом Хоскінсоном, співзасновником Ethereum. Вона була розроблена як більш просунутий і безпечний блокчейн, ніж попередні ітерації, з акцентом на дослідженнях і академічній строгості в її розробці, і жодне нове дослідження не впроваджується в платформу до проходження експертної оцінки.

Cardano використовує механізм консенсусу з підтвердженням частки для підтвердження транзакцій, і це також може дозволити більш децентралізований контроль над мережею, оскільки зменшує концентрацію влади в руках кількох великих майнерів.

Ще одним важливим аспектом Cardano є використання багаторівневої архітектури, яка забезпечує більшу гнучкість і масштабованість. Платформа побудована на двох рівнях: розрахунковому (Cardano Settlement Layer, CSL) і обчислювальному (Cardano Computation Layer, CCL). CSL відповідає за обробку транзакцій і підтримку технології розподіленого реєстру, в той час як CCL використовується для запуску смарт-контрактів і децентралізованих додатків.

Чому варто купити Cardano?

Cardano з часом створив дуже пристрасну спільноту і, як результат, є одним з найактивніших протоколів першого рівня, якщо говорити про активність розробників, з проектами від DeFi до фан-токенів. Це важливо, оскільки чим більше проектів створюється на платформі, тим більше зростає ймовірність різкої зміни обсягу транзакцій, що призведе до зростання ціни токена ADA.

Хоча ADA є популярною криптовалютою для інвестування і доступна на більшості криптовалютних бірж, її ринкова капіталізація вже відносно висока, тому її прибутковість може бути скромнішою, ніж у деяких проектів на більш ранній стадії розвитку.

9. The Sandbox – Можливість користувачів монетизувати власні активи

Що таке The Sandbox?

Sandbox побудована на блокчейні Ethereum і надає своїм користувачам метасвіт та ігрову екосистему, яка дозволяє користувачам створювати та монетизувати внутрішні активи. Проект був створений компанією Pixowl і передає право власності в руки користувачів – весь створений користувачем контент належить йому завдяки чудо-технології NFT.

Пісочниця надає інструменти, які допомагають користувачам максимально ефективно використовувати екосистему: VoXEdit дозволяє створювати 3D-активи, а Game Maker – 3D-ігри. Всі елементи, що належать користувачам, можуть бути продані на вбудованому вторинному ринку, відомому як The Sandboxs Marketplace.

Sandbox використовує токен SAND як валюту, а також токен віртуальної нерухомості LAND, що дозволяє користувачам здавати в оренду та покращувати свої земельні ділянки. The Sandbox демонструє високі показники на криптовалютних ринках і є однією з найпопулярніших в ігровому метавсесвіті на даний момент.

Чому вам варто купити The Sandbox?

The Sandbox – це інноваційний проект, який дійсно досліджує межі можливого за допомогою єдиного метапростор. Якщо проект зможе продовжувати набирати обертів і завоювати величезний ринок традиційних ігор, то попит на SAND може значно зрости у 2023 році і далі.

10. Ripple – Майбутнє транскордонних платежів?

Що таке Ripple?

Ripple відома в криптовалютних колах не лише своєю боротьбою з Комісією з цінних паперів і бірж, а й інноваційним використанням XRP для полегшення безперешкодних транскордонних платежів, але з моменту свого заснування в 2012 році компанія зосередилася на розробці рішень на основі блокчейну для фінансових установ.

Одним з основних продуктів Ripple є RippleNet – глобальна платіжна мережа, яка дозволяє фінансовим установам надсилати та отримувати платежі в різних валютах швидко, безпечно та за низькою вартістю, що змусило багатьох у цій сфері повірити в те, що RippleNet може стати майбутнім більш ефективних міжнародних платежів.

XRP – це цифрова валюта, яка використовується мережею RippleNet для полегшення транскордонних платежів шляхом забезпечення ліквідності в мережі, а також використовується як валюта-міст для полегшення миттєвих платежів та обміну різних валют. Це означає, що коли фінансова установа хоче здійснити транскордонний платіж за допомогою RippleNet, вона може конвертувати свою місцеву валюту в XRP, а потім конвертувати XRP у валюту призначення – процес, який є швидшим, дешевшим і ефективнішим, ніж традиційні методи транскордонних платежів.

Чому варто купити Ripple?

Багато хто вважає, що епопея з судовим процесом щодо торгівлі незареєстрованими цінними паперами в SEC наближається до завершення, і якщо криптовалютна платформа отримає позитивний результат, в якому, як кажуть, впевнена команда Ripple, то це може призвести до величезного зростання ринкової капіталізації XRP, і, ймовірно, решти криптовалютного ринку також.

XRP – один з найстаріших цифрових активів, і хоча він не займає таку ж велику частку крипторинку, як колись, він залишається великим гравцем. Це означає, що хоча ціна XRP відносно низька, ринкова капіталізація набагато вища, ніж у більшості інших проектів, і тому, хоча спекулятивні інвестори можуть отримати великі прибутки, вони, швидше за все, будуть меншими, ніж у проектів з меншою загальною ринковою капіталізацією.

11. Basic Attention Token – Революція цифрової реклами

Що таке Basic Attention Token?

BAT – це проект, який був створений творцем Javascript Бренданом Ейчем з метою покращення індустрії цифрової реклами. Метою BAT є створення більш ефективної та справедливої системи цифрової реклами, де користувачі сайтів отримують винагороду за свою увагу, рекламодавці можуть ефективніше досягати бажаної аудиторії, а видавці сайтів та копірайтерів отримують справедливу винагороду за створений ними контент.

Екосистема BAT базується на веб-браузері під назвою Brave, який за замовчуванням блокує рекламу та захищає конфіденційність користувачів, водночас дозволяючи їм брати участь у програмі Brave Rewards, яка дає змогу заробляти токени BAT, переглядаючи рекламу, що відповідає їхнім інтересам. Рекламодавці можуть точніше таргетувати рекламу на конкретні демографічні групи, а видавці отримують токени BAT за створений ними контент.

BAT пропонує спосіб стимулювати користувачів переглядати рекламу, одночасно покращуючи загальну якість цифрового рекламного досвіду, а отже, створюючи більш прозору та справедливу систему цифрової реклами, BAT може створити більш стійку екосистему як для користувачів, так і для рекламодавців.

Чому варто купити Basic Attention Token?

Хоча це буде важка боротьба за частку ринку з величезними технологічними гігантами, які зараз домінують на ринку браузерів, якщо BAT зможе продемонструвати значно покращений користувацький досвід порівняно з існуючими компаніями, то з часом він може побачити значне зростання.

Маючи майже 5 мільярдів інтернет-користувачів по всьому світу, BAT націлений на величезний ринок, і тому навіть невеликий успіх може призвести до зростання ціни BAT, що робить його цікавою криптовалютою для інвестування.

12. Theta Network – Децентралізована мережа доставки відео

Що таке Theta Network?

Theta Network – це децентралізована мережа доставки відео, яка покликана підвищити якість, швидкість і надійність послуг потокового відео, а також знизити вартість доставки відеоконтенту – що робить її ще одним проектом, який сподівається закріпитися на базовому рівні інфраструктури Web 3.0.

Мережа Theta Network використовує пірингову (P2P) архітектуру для передачі відеоконтенту, що дозволяє швидше та ефективніше передавати потокове відео порівняно з традиційними централізованими мережами, а також використовує консенсус Proof of Stake (PoS) для забезпечення безпеки та цілісності мережі.

Theta Network використовує утиліту-токен під назвою THETA, яка використовується для стимулювання користувачів надавати свої невикористані пропускову потужністьі, обчислювальну потужність і ресурси мережі в обмін на винагороду.

Ще одним важливим аспектом Theta Network є партнерство з великими постачальниками контенту та стрімінговими платформами, такими як MGM та Lionsgate. Ці партнерства дозволяють мережі надавати високоякісний відеоконтент з різних джерел, а також дають можливість творцям контенту отримувати більший дохід від своєї роботи.

Theta Network привернула до себе багато уваги у спільнотах, що займаються блокчейном та стрімінгом, і багато експертів розглядають її як потенційного руйнівника традиційної індустрії стрімінгу. Використовуючи технологію блокчейн та архітектуру P2P, Theta Network прагне створити більш ефективне та економічно вигідне рішення для доставки високоякісного відеоконтенту користувачам по всьому світу.

Чому вам варто купити Theta Network?

Хоча це може зайняти кілька років, еволюція інтернету до стандартів Web 3.0 вже відбувається, і якщо Theta Network є ключовою частиною цієї інфраструктури, немає сумнівів, що проект побачить неймовірне зростання кількості користувачів у найближчі роки.

Якщо це станеться, то ми можемо побачити ціну токена THETA збільшеною у 2-3 рази, навіть при відносно високій ринковій капіталізації.

Висновок – Яку найкращу недорогу криптовалюту купити зараз?

Немає сумнівів, що, незважаючи на те, що існує багато проектів, які мають потенціал для отримання великих прибутків, Metacade вважається одним з найперспективніших проектів на даний момент. Світ криптовалют в найближчі роки чекає величезне розширення, і Metacade, схоже, збирається скористатися цим в повній мірі, запропонувавши привабливий проект з високим потенціалом.

Відповіді на поширені запитання про криптовалюту

Чи варто купувати копійчані криптовалюти для створення різноманітного портфеля?

Інвестиції в копійчані криптовалюти можуть здатися привабливим вибором для отримання великих прибутків, але більш важливим фактором є ринкова капіталізація проекту, оскільки це ключовий фактор для отримання прибутку. Багато інвесторів прагнуть збалансувати криптопортфель за допомогою вибору копійчаних криптоактивів, щоб забезпечити доступ до певних ринків, але існує ряд різних факторів, і інвестори завжди повинні ретельно досліджувати проекти, щоб зрозуміти ризики і можливості.

Що таке криптовалюта Web 3.0?

Криптовалюта Web 3.0 – це криптоактиви, які певним чином використовуються для забезпечення фундаментального рівня наступного покоління Інтернету. Основна увага приділяється безпеці та конфіденційності через децентралізацію і включає в себе цілу екосистему децентралізованих додатків та децентралізованих обмінів.

Цей новий рівень інтернету означає великі зміни для фінансів, оскільки Web 3.0 полегшує глобальні транзакції через різні платіжні мережі без потреби в нинішньому рівні централізації.

Бум якої криптовалюти чекати у 2023 році?

Неможливо сказати напевно, які проекти вибухнуть у 2023 році, проте є ряд найбільш перспективних криптовалютних проектів, таких як Metacade, які можна вважати розумною криптовалютою для інвестування з огляду на високий потенціал і низькі ціни на токени на етапі presale.

Яку дешеву криптовалюту краще купити зараз?

Ціна токена є ключовим фактором, що визначає його загальну цінність і те, чи варто зберігати його у своєму криптогаманці, і хоча існує ряд сильних проектів, які можна вважати найкращою дешевою криптовалютою, Metacade і AltSignals є потужними кандидатами, враховуючи неймовірну корисність, яку вони надають у зростаючих секторах – особливо з огляду на те, що вони є одними з найдешевших криптовалютних проектів на даний момент.

Яка найдешевша жартівлива криптовалюта?

Dogecoin – це монета-мем, яка залишається одним з найкращих дешевих криптовалютних проектів. Він неодноразово доводив, що може приносити великі прибутки, незважаючи ні на що, і якщо проект продовжить просувати себе як життєздатний вибір для платежів у власній платіжній мережі і принесе більше корисності, він може надати великий виграш для спекулятивних криптовалютних інвесторів, навіть більший, ніж багато інших копійчаних криптовалютних проектів.

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