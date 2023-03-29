Продаж токенів Metacade візьме крипто-ринки штурмом – Прогноз експертів

Новий проект GameFi від Metacade став однією з хороших новин на крипторинку, оскільки загальний ринок виходить з крипто-зими 2022 року. Бичачий ріст цін, спричинений поверненням біткоїна до ціни вище $20 000, змусив багатьох криптоаналітиків з нетерпінням чекати наступного “бичачого” ринку. Успішний presale Metacade є чудовою інвестиційною можливістю для трейдерів, які прагнуть отримати максимальну вигоду.

Чи буде продаж токенів Metacade продовжувати привертати увагу крипто-ринків у 2023 році?

Чи допоможе технологія Web3 залучити нових гравців у Metacade?

GameFi, скорочено від “Game Finance” – це новаторський сектор Web3, який поєднує світ ігор з фінансовими перевагами, доступними через технології блокчейн. Такі проекти GameFi як Metacade, що надають геймерам всеосяжну і захоплюючу платформу, також можуть відкрити нові грошові потоки завдяки функціональності DeFi.

Таким чином, Metacade може дати можливість своїй спільноті користувачів знайти джерела доходу від ігор не лише через традиційний шлях GameFi “грай і заробляй” (P2E), але й через додаткові канали. Це може призвести до значного поширення серед шанувальників криптовалют, як тільки суспільство зрозуміє величезні переваги.

Дослідження від Crypto.com ілюструє величезний потенціал сектору GameFi, прогнозуючи, що до 2025 року криптоігри можуть оцінюватись у понад 50 мільярдів доларів. Це зростання вдесятеро перевищить обсяг традиційних ігор на ПК та консолях за той самий період.

Цей величезний потенціал є однією з багатьох причин неймовірного інтересу інвесторів до Metacade, що робить її привабливою інвестиційною можливістю як для досвідчених трейдерів, так і для новачків. Проектний план Metacade окреслює реалістичну стратегію, яка дозволить платформі стати провідним гравцем у секторі GameFi завдяки її захоплюючому ігровому досвіду та потенційній аудиторії розміром в три мільярди, а також завдяки впровадженню інновацій у більш широкій сфері блокчейн-ігор.

Чи може MCADE досягти $1 у 2023 році?

Власний токен MCADE від Metacade надзвичайно важливий для функціональності екосистеми. Через це ціна MCADE буде зростати зі збільшенням попиту та кількості користувачів.

Значною мірою популярність цієї монети зумовлена її задумкою, зручною для інвесторів. При загальній емісії всього в 2 мільярди токенів, MCADE має справжню вбудовану цінність, чудову токеноміку і можливість стейкінгу, що дозволяє користувачам створювати пасивний дохід від купівлі та збереження монет.

Аналітики вважають, що з кількома поточними технічними релізами протягом наступних кількох років і добре продуманим агресивним маркетинговим планом протягом 2023 року, MCADE може досягти вартості $1 до кінця 2023 року. Низька пропозиція токенів дасть проекту досяжну ринкову капіталізацію в 2 мільярди доларів.

Що таке Metacade?

Metacade має на меті перенести світ відеоігор у віртуальну відеоаркаду на базі Ethereum, яка дозволяє користувачам отримувати пасивний дохід та робити те, що їм подобається. Такий експансивний підхід об’єднає ентузіастів ігор і крипто-фанатів в одному хабі, де кожен зможе отримувати винагороду кількома способами, насолоджуючись найширшою бібліотекою ігор на блокчейні. Це обіцяє Metacade колосальний успіх.

Поряд з неперевершеною P2E-механікою, на платформі є схема “створюй та заробляй” (Create2Earn), яка передбачає надання крипто-винагороди користувачам щоразу, коли вони публікують соціальний контент на хабі. Це можуть бути огляди ігор, обмін альфа-версіями, участь у форумах та чатах у стилі Reddit. Тим часом, протокол стейкінгу токенів є частиною схеми “змагайся та заробляй” (Compete2Earn), за допомогою якої користувачі ставлять свої токени MCADE в обмін на участь в онлайн-турнірах та розіграшах призів.

Серед головних переваг Metacade на крипторинку – новаторська схема Metagrants. Розробників заохочують отримувати найсвіжіші нові блокчейн-ігри ексклюзивно на Metacade, подаючи заявки на криптофінансування для підтримки своїх проектів. Кожна заявка об’єднується і представляється спільноті MCADE, яка голосує за свої улюблені ідеї, що потрапляють у розробку.

Як працює MCADE?

В екосистемі Metacade MCADE – це токен утиліти, який використовується для обміну на ігри та товари та відзнаки в жанрі “play-to-play”. Завдяки корисності токена, очікується, що його вартість зростатиме зі збільшенням попиту на обмежену пропозицію.

Крім того, перехід Metacade до повноцінної децентралізованої автономної організації призведе до того, що MCADE стане токеном управління, який надасть його власникам повне право голосу в управлінні, щоб визначати майбутній напрямок розвитку платформи і гарантувати, що в центрі всіх рішень хабу залишаться найважливіші люди – спільнота MCADE.

Перших інвесторів запевнили, що Metacade представила свій код та ідентифікацію команди для суворого аудиту CertiK, який нещодавно їх схвалив. Інвестори можуть безпечно придбати токени MCADE на етапі presale, знаючи, що будь-які недоліки в коді платформи були виявлені і вирішені, а члени команди повністю перевірена.

Metacade може стати чудовою інвестиційною можливістю

Нещодавно стартував presale MCADE за ціною $0,008 за токен. Поточна ціна токена в $0.02 доступна протягом обмеженого часу на фінальному етапі presale, а це означає, що інвесторам, які бажають максимізувати свої прибутки, варто долучитись до нього зараз, доки це дозволяють умови крипто-ринку, щоб уникнути розчарувань у майбутньому.

Завдяки надійному плану проекту, чудовій вбудованій утиліті та відмінній токеноміці, легко зрозуміти, чому експерти вважають Metacade найкращою інвестиційною можливістю, яку варто розглянути в 2023 році, щоб взяти крипто-ринок штурмом.