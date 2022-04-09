Домашня сторінкаНовини3 кращі монети, які підходять для 1-річної інвестиційної стратегії

3 кращі монети, які підходять для 1-річної інвестиційної стратегії

Аналіз

Довгострокові інвестиції в криптовалюту можуть принести вам великі прибутки. Оскільки на ринку спостерігаються різкі коливання, можливо, буде важко знайти монети, які обіцяють чудові довгострокове перспективи. Однак є декілька монет, на які варто звернути вашу увагу. Нижче пояснимо, чому варто робити довгострокові інвестиції в криптовалюту:

  • Довгострокові стратегії допомагають уникнути хвилювань, викликаних денними коливаннями криптовалют.

  • Багатьом криптопроєктам знадобиться десь приблизно рік, щоб стати реально цінними.

  • Якщо будете тримати активи протягом року, матимете кращий контроль над вашим криптопортфелем.

Отож, якщо ви шукаєте монети, щоб вкласти в них кошти в рамках довгострокової інвестиційної стратегії, зазначимо кілька варіантів:

FTX Token (FTT)

FTX Token (FTT) є нативним токеном біржі FTX, однієї з найбільших платформ для торгівлі криптовалютними деривативами та іншими активами. Протягом багатьох років ва біржі FTX спостерігається значне зростання обсягів торгівлі.

 

Джерело даних: Tradingview

Також компанія відкриває офіси в нових регіонах, зокрема на Близькому Сході тощо. Доки активними темпами відбувається широке впровадження криптовалют, обсяги торгівлі FTX будуть збільшуватися, а вартіст зростати. Це робить монету гарним варіантом для довгострокової гри.

Aave (AAVE)

Також непогано було б інвестувати в DeFi, оскільки це один із тих секторів криптопростору, який просто вибухне найближчим часом. Aave (AAVE) є провідним DeFi-протоколом і має неймовірні фундаментальні основи. Це один із проєктів, який повністю розблокує вартість DeFi-сектору, тому не варто пропускати такі можливості.

Gala Games (GALA)

Gala Games (GALA) прагне стати провідною мережею в GameFi-секторі. Більше того, блокчейн-ігри стануть важливою частиною криптопростору. Інвестиції в цей сектор можуть принести великі прибутки, тому варто скористатися для цього GALA.

Теги:
Altcoin
Ми використовуємо файли coockie, щоб покращувати якість наших сервісів та персоналізувати контент і рекламу. Якщо ви продовжите користуватися вебсайтом або натиснете «Добре, дякую», то ви дасте згоду на використання файлів coockie цим вебсайтом.