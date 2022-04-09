Довгострокові інвестиції в криптовалюту можуть принести вам великі прибутки. Оскільки на ринку спостерігаються різкі коливання, можливо, буде важко знайти монети, які обіцяють чудові довгострокове перспективи. Однак є декілька монет, на які варто звернути вашу увагу. Нижче пояснимо, чому варто робити довгострокові інвестиції в криптовалюту:

Довгострокові стратегії допомагають уникнути хвилювань, викликаних денними коливаннями криптовалют.

Багатьом криптопроєктам знадобиться десь приблизно рік, щоб стати реально цінними.

Якщо будете тримати активи протягом року, матимете кращий контроль над вашим криптопортфелем.

Отож, якщо ви шукаєте монети, щоб вкласти в них кошти в рамках довгострокової інвестиційної стратегії, зазначимо кілька варіантів:

FTX Token (FTT)

FTX Token (FTT) є нативним токеном біржі FTX, однієї з найбільших платформ для торгівлі криптовалютними деривативами та іншими активами. Протягом багатьох років ва біржі FTX спостерігається значне зростання обсягів торгівлі.

Джерело даних: Tradingview

Також компанія відкриває офіси в нових регіонах, зокрема на Близькому Сході тощо. Доки активними темпами відбувається широке впровадження криптовалют, обсяги торгівлі FTX будуть збільшуватися, а вартіст зростати. Це робить монету гарним варіантом для довгострокової гри.

Aave (AAVE)

Також непогано було б інвестувати в DeFi, оскільки це один із тих секторів криптопростору, який просто вибухне найближчим часом. Aave (AAVE) є провідним DeFi-протоколом і має неймовірні фундаментальні основи. Це один із проєктів, який повністю розблокує вартість DeFi-сектору, тому не варто пропускати такі можливості.

Gala Games (GALA)