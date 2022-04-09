Після бичачого забігу, що спостерігався наприкінці березня, зараз ринок криптовалют дещо відступив. Tron (TRX) дуже постраждав, і, схоже, монета починає падати всього за кілька днів після того, як продемонстрував одну з найкращих висхідних тенденцій цього року. Монета може впасти ще більше, перш ніж почне консолідуватися. Розглянемо ключові факти:

Якщо подивитися на 3-денний графік з початку цього тижня, бачимо, що TRX сформував потужний ведмежий тренд.

Індикатори імпульсу, наприклад, RSI, також показують, що монета торгується на ведмежому ринку.

Tron, ймовірно, впаде до 0,05 долара, перш ніж знайде достатню підтримку.

Джерело даних: Tradingview

Tron (TRX) – короткостроковий ведмежий тренд

Минулого місяця робили багато позитивних прогнозів щодо Tron. Всупереч тренду монета змогла продемонструвати 30%-ве зростання, яке згодом змінилося тривалим бичачим забігом, в результаті якого TRX сягнув максимумів 2022 року.

З огляду на це очікували, що в цілому монета продовжить отримувати прибутки і навіть спробує подолати позначку в 0,2 долара найближчим часом. Однак, схоже, бичачий тренд різко змінився. Цього тижня TRX втратив значну частину своєї вартості, і його 3-денна свічка тепер свідчить про ведмежий прогноз.

Окрім того, TRX залишається дуже далеко від наступного опору накладних витрат. Це говорить про те, що наразі ведмеді мають контроль і намагатимуться опустити ціну до 0,05 долара, і лише потім варто очікувати зростання. У такому випадку втрати за останній тиждень становитимуть майже 30%. Однак якщо монета закриється вище 0,82 долара, цей прогноз буде неактуальним.

Чи варто триматися подалі від Tron?

Наразі TRX залишається дуже ризикованим активом, тому, можливо, краще деякий час триматися від нього подалі. Оскільки у нього вже розпочався низхідний тренд, покупцям варто почекати та подивитися, як скоро токен опуститься до 0,05 долара.

Як тільки він сягне цього рівня, цілком ймовірно, що ціна TRON консолідується. Якщо загальна ситуація на ринку буде позитивною, це буде ідеальний час, щоб придбати цю монету.