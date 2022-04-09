Кращі альтернативи Solana: 3 монети, які варто розглянути прямо зараз
Solana часто називають «вбивцею Ethereum». Цей проєкт прагне вирішити деякі з ключових проблем, пов’язаних з Ethereum, і, схоже, він справляється з цим дуже добре. Ось чому Solana часто прогнозують велике майбутнє:
-
Цей проєкт пропонує високу швидкість ланцюгових транзакцій, яка краще ніж у багатьох інших проєктів.
-
Солідні інвестори криптоспільноти підтримують Solana.
-
Окрім того, вона пропонує низькі комісії, масштабованість і багато стимулів для розробників.
Однак Solana – це не єдиний вбивця Ethereum. Нижче зазначимо три проєкти, які можуть принести набагато кращі результати та прибутки:
Cosmos (ATOM)
Cosmos (ATOM) часто називають матір'ю всіх блокчейнів. Його метою є створити потужну екосистему взаємопов’язаних блокчейнів. Cosmos хоче побудувати пов’язану систему децентралізованих мереж і таким чином започаткувати нову епоху Інтернету.
Джерело даних: Tradingview
Цікаво те, що проєкт сподівається зробити це і при цьому зберегти високі швидкості, низькі комісії, а також неймовірно високу масштабованість. Саме тому Cosmos є однією з найперспективніших альтернатив Solana і навіть Ethereum.
ThunderCore (TT)
ThunderCore (TT) є відносно невідомим і новим проєктом, який створили, спираючись на концепцію Solana. ThunderCore прагне забезпечити високу швидкість та масштабованість і зберегти при цьому низькі комісії за транзакції.
Насправді ThunderCore є більш швидким і безпечним, аніж Solana та інші подібні проєкти. Якщо врахувати, що його ринкова капіталізація становить менше 100 мільйонів доларів, цей проєкт може бути досить цікавим, і за ним варто спостерігати в майбутньому.
NEM (XEM)
Проєкт NEM (XEM) трохи старший за Solana, але має схожі властивості. XEM пропонує найвищий рівень безпеки та більшу швидкість. І важливо, що він уже має перевірену репутацію на ринку. Це проєкт, який існує вже кілька років.