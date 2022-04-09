Solana часто називають «вбивцею Ethereum». Цей проєкт прагне вирішити деякі з ключових проблем, пов’язаних з Ethereum, і, схоже, він справляється з цим дуже добре. Ось чому Solana часто прогнозують велике майбутнє:

Цей проєкт пропонує високу швидкість ланцюгових транзакцій, яка краще ніж у багатьох інших проєктів.

Солідні інвестори криптоспільноти підтримують Solana.

Окрім того, вона пропонує низькі комісії, масштабованість і багато стимулів для розробників.

Однак Solana – це не єдиний вбивця Ethereum. Нижче зазначимо три проєкти, які можуть принести набагато кращі результати та прибутки:

Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) часто називають матір'ю всіх блокчейнів. Його метою є створити потужну екосистему взаємопов’язаних блокчейнів. Cosmos хоче побудувати пов’язану систему децентралізованих мереж і таким чином започаткувати нову епоху Інтернету.

Джерело даних: Tradingview

Цікаво те, що проєкт сподівається зробити це і при цьому зберегти високі швидкості, низькі комісії, а також неймовірно високу масштабованість. Саме тому Cosmos є однією з найперспективніших альтернатив Solana і навіть Ethereum.

ThunderCore (TT)

ThunderCore (TT) є відносно невідомим і новим проєктом, який створили, спираючись на концепцію Solana. ThunderCore прагне забезпечити високу швидкість та масштабованість і зберегти при цьому низькі комісії за транзакції.

Насправді ThunderCore є більш швидким і безпечним, аніж Solana та інші подібні проєкти. Якщо врахувати, що його ринкова капіталізація становить менше 100 мільйонів доларів, цей проєкт може бути досить цікавим, і за ним варто спостерігати в майбутньому.

NEM (XEM)