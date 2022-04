Обрати правильну криптовалюту для інвестицій не завжди легко. Існує багато хайпу, шахрайства та проєктів, які є не чим іншим, як мильна бульбашка, тому може пройти багато часу, перш ніж ви знайдете реальний актив, який принесе вам прибутки. Але це не повинно бути так. Є декілька дуже недооцінених альткоїнів, які дійсно можуть швидко збільшити ваші статки. І ось чому:

Більшість із цих недооцінених альткоїнів не висвітлювалися широко у ЗМІ.

Такі монети представляють проєкти, які намагаються вирішити реальну проблему у криптопросторі.

Усі вони підтримуються зірковими командами та інвесторами.

Нижче зазначимо три недооцінені альткоїни, які можуть принести вам статки в майбутньому.

GoldFinch (GFI)

GoldFinch (GFI) — це протокол кредитування, який дозволяє користувачам отримати доступ до позик, забезпечених криптовалютою, без жодних застав. Це один з небагатьох протоколів DeFi-кредитування, які дозволяють брати позики без застави.

Також цей проєкт допомагає встановити зв'язки кредитним гарантам на ринках, що розвиваються, з постачальниками капіталу, і таким чином створити справді децентралізований спосіб надання фінансових послуг. Завдяки унікальності цього проєкту GoldFinch (GFI) має великі перспективи, тому вам, як інвестору, варто звернути на нього увагу.

IOTA (MIOTA)

IOTA (MIOTA) — це цікавий блокчейн-проєкт, який не використовує ні proof of work, ані proof of stake. Замість цього він використовує запатентовану технологію tangle, яка набагато дешевша та більш енергоефективна, ніж proof of work чи proof of stake. Оскільки в майбутньому попит на дешеві ланцюги буде зростати, такі проєкти, як IOTA, ймовірно, принесуть значні прибутки.

Oasis Network (ROSE)