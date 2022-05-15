Якщо і є щось, з чим ми можемо беззаперечно погодитися щодо ринку криптовалют прямо зараз, так це те, що волатильність продовжується. Так, крипторинок завжди славився своєю нестабільністю. Однак у 2022 році все відбулося, м’яко кажучи, досить непередбачувано. Розглянемо деякі фактори, які сприяють цій нестабільності:

Зараз у світі спостерігаються безпрецедентні економічні та політичні ризики.

Інвестори побоюються посилення монетарної політики з боку ФРС.

Короткострокові позиції зараз переважають у криптоінвестуванні.

Якщо ви хочете торгувати в нестабільних умовах ринку, можете розглянути декілька монет. Нижче наш список топ-3:

Dogecoin (DOGE)

Попри те, що така думка дуже популярна, та волатильність на ринку не обов’язково є поганою для інвесторів. Зокрема мем-коїни мають тенденцію до різких коливань.

Джерело даних: Tradingview

Хоча ці коливання можуть дуже засмучувати, та вони пропонують чудові можливості, щоб дешево купувати і дорого продавати. Dogecoin (DOGE) — це та монета, яка пропонує величезну волатильність для свінг-трейдерів. Саме тому вам буде набагато легше купувати та продавати монету за допомогою короткострокових позицій.

FTX Token (FTT)

Інвесторам, які шукають відносно стабільну монету для торгівлі, чудово підійде для початку FTX Token (FTT). Ця монета не буде різко коливатися, як DOGE або інші мем-монети. Дійсно під час нещодавнього краху криптовалют FTT вдалося значно обмежити свої втрати. Він ідеально підходить для людей, яким просто потрібна монета, рух якої можна легко передбачити на ринку.

Cosmos (ATOM)

Існують монети, які будуть стабільно приносити прибутки у довгостроковій перспективі. Так, їхня ціна коливається щодня, але десь за рік вони значно збільшать ваш капітал. Однією з таких монет є Cosmos (ATOM). Він має чудові фундаментальні основи і за останні кілька місяців значно зріс. Ця криптовалюта чудово підходить для довгострокових інвестицій.