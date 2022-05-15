Цього тижня стався один з найгірших у 2022 році обвалів крипторинку. Ринок по-тихеньку відновлюється від цих мінімумів, за останні кілька днів біткоїн повернув собі позначку в 30 000 доларів. Але чому ця катастрофа була такою руйнівною? Розглянемо основні причини:

Крах стався, бо на крипторинку кілька місяців панували негативні настрої.

Глобальні економічні та геополітичні умови зараз не є сприятливими для інвесторів.

В цілому, мала відбутися корекція криптовалют після вражаючих показників 2021 року.

Незважаючи на це, на ринку є декілька монет, які впали більше за інші. У той час як Terra (LUNA) лідирує за рівнем падіння, наступні 3 монети також серйозно постраждали.

Avalanche (AVAX)

Раніше Avalanche (AVAX) демонструвала непогані результати і навіть збиралася прорватися у десятку найбільш цінних криптоактивів. Але крах, який відбувся цього тижня, завдав величезних втрат цьому альткоїну.

Джерело даних: Tradingview

За тиждень AVAX втратив понад 45% своєї вартості. Крім того, незважаючи на те, що ринок загалом відновлюється, AVAX рухається повільніше, ніж більшість основних монет. Здається, інвестори не купують його з таким інтузіазмом, як раніше.

PancakeSwap (CAKE)

Ще однією монетою, яка різко впала під час обвалу цього тижня, була PancakeSwap (CAKE). Однак важливо зазначити, що до цього краху фактично CAKE значно підвищився. Зниження на 45%, яке ми спостерігали, було значною мірою частиною корекції, на яку очікувала більшість інвесторів. У будь-якому разі все одно це було величезне падіння.

ThorChain (RUNE)

ThorChain (RUNE) ще не повністю відновився після падіння цього тижня. Фактично монета продовжує демонструвати збитки, незважаючи на відновлення загального ринку. За останні 7 днів RUNE втратив майже 50% своєї вартості. Наразі невідомо, чи зможе він відновитися найближчим часом. Але на даний момент, схоже, у покупців дуже низький попит на RUNE.