Обвал стейблкоїну TerraUSD (UST) викликав паніку серед інвесторів, які вкладають кошти в стейблкоїни, та серед звичайних інвесторів криптовалютного ринку. Хоча організація Terra Luna Foundation вже оголосила про «план відновлення», це ще не позначилося на цінах UST і LUNA, вони й досі знижуються, як і загальний ринок криптовалют.

До Квон і прихильники TerraUSD раніше зверталися до платформи Nexo з проханням підтримати стейблкоїн UST, але Nexo відмовився. На запитання, чому вони відмовилися, співзасновника Nexо Антоні Тренчев під час інтерв’ю Bloomberg сказав:

«Я не можу розголошувати деталі цього плану порятунку, який зараз реалізують, і я не хочу жодним чином втручатися в цей процес. Бажаємо їм удачі. Ми прийняли рішення на рівні ради правління і вважаємо, що нам недоцільно втручатися на цьому етапі. Якщо вони звернуться до нас з іншою пропозицією, яка, на нашу думку, буде більш раціональна, ми можемо переглянути її, але поки що ми залишаємось осторонь».

Імовірність відновлення ринку криптовалют

Хоча крах TerraUSD, скоріш за все, позначиться на алгоритмічних стейблкоїнах, а не на тих, що забезпечені активами, наприклад, Tether, та дехто стверджує, що зараз, можливо, у криптопросторі відбудеться «момент Лемана». Дехто з криптомільярдерів, зокрема S.C., Майкл Новограц і Сем Мен Фрід, втратили 70%, 80% і 90% свого багатства за останні кілька тижнів. Але коли Метт Міллер з Bloomberg запитав Тренчева, чи вважає він це проблемою для криптогалузі в цілому, Тренчев відповів:

«Не думаю, що зараз буде момент Лемана. Ви знаєте, очевидно, що зараз ми переживаємо не найкращий момент, але вони бувають 1-2 рази на рік. Пам’ятаєте, минулого року Китай заборонив криптовалюти, а позаминулого роко, коли у нас був Covid, цей ринок впав на 50%. Тому зараз, на мою думку, відмінність полягає в тому, що у вас обмежена кількість продавців. На прикладі нашої платформі Nexo бачу, що у нас кількість роздрібних користувачів сягає 4 млн, значну частину серед них посідають інституційні клієнти, і я не бачу, щоб вони продавали так, як вони це робили в 2020 чи 2021 році. Гадаю, тиск, який зараз переживає BTC, виник, бо вивільнились величезні резерви BTC, які накопичив фонд Terra Foundation, і саме це чинить тиск на ринок. Цікаво, чи вдасться утримати позначку в 25 000 доларів. Якщо ні, біткоїн може повернутися до 20 000 доларів, які були максимумом попередніх 2017-2018 років, але я думаю, якщо він не зможе втримати цей рівень, розпочнуться масштабні закупівлі».

Тренчева попросили уточнити, коли, на його думку, відбудеться масштабна закупівля, він сказав:

«Гадаю, десь близько 20… спочатку для цього має виникнути підґрунтя, яке, як ви знаєте, за нашими оцінками, вже зовсім близько. Таким чином, 25 000 доларів США за біткоїн або в найгіршому випадку 20 000 доларів мають стати переломним моментом».