У квітні ціна токена LUNA від Terra становила 100 доларів за 1 монету, але минулого тижня вона впала майже до нуля. TerraUSD (UST), алгоритмічний стейблкоїн від Terra, втратив свою прив’язку до долара США.

Це сталося на тлі значного падіння ринку криптовалют, в результаті якого ціна на біткоїн знизилася більше ніж на 20%.

Зараз, коли Terra втратила 99% своєї вартості, чи є якась надія на її відновлення? Засновники цього проєкту докладають зусиль, щоб відновити його роботу, подробиці розкажемо вам нижче.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Terra, ця стаття саме для вас.

Terra Luna — це криптопроєкт, створений сингапурською технологічною компанією Terraform Labs. Його мета полягала в тому, щоб сприяти поширенню криптовалют шляхом створення низки алгоритмічних децентралізованих стейблкоїнів, які необхідні для здійснення DeFi-транзакцій.

Засновник Terra До Квон має план, як реанімувати цю монету. Перша частина плану передбачає, що вони спалять величезну кількість стейблкоїнів TerraUSD (UST-USD), щоб повернути його ціну до 1 долара.

Вони планують спалити понад 371 млн UST в основній мережі Ethereum і всі UST, що залишилися в пулі спільноти Terra.

Під час другої частини плану вони здійснять стейкінг 240 млн токенів LUNA, щоб не дати китам захопити контроль, а також стабілізувати управління мережею.

Крім того, розробники зупинили блокчейн Terra і призупинили всі незавершені транзакції. Це зробили для того, щоб люди не купували LUNA за дуже низькою ціною.

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, яке позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Багато інвесторів налаштовані песимістично щодо перспектив Terra. За даними Motley Fool, краще уникати цей проєкт, незважаючи на низьку ціну його токена.

Digital Coin Price та Coin Price Forecast не мають надії щодо LUNA і прогнозують, що на кінець року її ціна буде нижче 1 цента.

Однак інші експерти висловлюють протилежні думки. Investing Cube вважає, що LUNA може відновитися. Якщо її стейблкоїн знову повернеться до 1 долара, LUNA почне зростати.

Wallet Investor не скоригував свій бичачий прогноз щодо LUNA до її обвалу. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що у травні 2023 року 1 LUNA буде торгуватися за 151 долар. І нарешті, Gov Capital очікує, що за рік LUNA буде коштувати 108 доларів.

