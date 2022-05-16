На момент написання цієї статті ринок криптовалют в цілому був неоднозначним. Біткоїн демонструє ознаки відновлення.

Кращі криптовалюти

Біткоїн ще не повернувся на свої попередні позиції, але це вже принаймні щось. Як і всі великі криптовалюти, минулого тижня ця монета зазнала важкого удару від цілої низки факторів: підвищення процентних ставок, геополітичні проблеми, катастрофа LUNA і побоювання щодо рецесії.

Біткоїн торгується близько 30 000 доларів і протягом останніх 24 годин майже не зазнав змін, але піднявся приблизно на 16% від мінімуму в 26 600 доларів, який був у п’ятницю.

Ether, друга за розміром криптовалюта, торгується десь за 2050 доларів США після того, як минулого тижня вперше за два місяці впав нижче позначки в 1800 доларів.

У неділю більшість основних альткоїнів були в плюсі і компенсували деякі втрати, які зазнали під час падіння капіталізації криптовалютного ринку на 300 млрд доларів.

Cardano піднімається все вище в рейтингах, здорожчав трохи менше ніж на 7% і на момент написання статті займає 7-у сходинку за ринковою капіталізацією. Протягом вихідних Solana зросла на понад 10% і знаходиться відразу за ADA, яка за останні 24 години піднялася майже на 8%.

Криптовалюти за межами топ-10 нічим не відзначилися. Cronos від Crypto.com демонструє деякі ознаки відновлення. Сьогодні він додав до своєї вартості 3%.

Кращі гравці

Поза межами топ-20 найбільш помітно виділилися Cosmos, NEM і Decred, кожен з яких збільшився на 11%. Cosmos зростає через новини про запуск конференції та хакатону Gateway to Cosmos.

NEM натякнув про наближення нової програми SuperNode.

Немає жодної конкретної причини для росту Decred, окрім того, що людей цікавлять високодецентралізовані та безпечні токени. Солідні власники токенів Decred не мають можливості вплинути на роботу цього протоколу.

Arweave став найбільшим переможцем дня, адже він зріс на 16%. Він набирає обертів через те, що інвесторів знову зацікавила цінність незмінного постійного зберігання, частково це пов’язано із ситуацією з Terra.

Найбільшими невдахами дня стали Kadena і Decentraland, кожен з яких втратив 8%; Kusama і Gala, які впали на 9% кожен; Helium, The Graph і Maker, які позбулися 10% своєї вартості.

За втратами STEPN сьогодні поступається лише TerraUSD. Його токен GMT, який є одним з найбільш мінливих у топ-100, знизився на 12%.

За останні 24 години TerraUSD втратив ще 14%. Зараз він торгується за 16 центів. Засновник Terra До Квон повідомив, що вони планують повернути його ціну до 1 долара, щоб ця прив’язка до долара залишалася незмінною.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні є токен Ethos Project, який позиціонується як основний спосіб оплати послуг аудиту та розробки.

Токен ETHOS інтегровано в проєкти Ethos, і його власники можуть долучатися до ейрдропів токенів і NFT від партнерських проєктів.

Також можна здійснити стейкінг токенів ETHOS від PancakeSwap на порталі Ethos Farming Portal та отримати потенційну винагороду. За останню добу токен ETHOS здорожчав на 1011%.

Сьогодні LUNA є найпопулярнішою монетою на Coinmarketcap, і це стало можливим через позитивні новини. За останні 24 години вона втратила ще 23% і зараз за ринковою капіталізацією не входить навіть в топ-200.