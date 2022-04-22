У квітні ринок криптовалют різко впав. Однак основні монети, зокрема Bitcoin та Ethereum, стабілізувались і, схоже, налаштовані на новий бичачий забіг. Саме тому було б розумно зараз інвестувати в активи під час їхнього падіння і ось чому:

Від початку 2022 року крипторинок стагнував, а зараз готовий до прориву.

Провали можуть принесити двозначні прибутки.

Фактори ризику на ринку, зокрема й інфляція, вливають на ціноутворення.

Отож, якщо у квітні ви плануєте придбати активи під час падіння, пропонуємо вам три монети, які мають величезний потенціал і можуть принести великі прибутки.

Helium (HNT)

Helium (HNT) зазнав удару на початку квітня. У якийсь момент ця монета втратила майже 45% своєї вартості лише за один тиждень. Зараз HNT почав відновлюватися, і останні кілька торгових сесій завершилися для нього з прибутками.

Джерело даних: Tradingview

З огляду на консолідація та стабільність цін, схоже, монета й далі продовжить рухатися вгору. Зрештою, HNT відновиться і спробує досягти деяких вершин, яких йому вдалося досягти у березні.

Anchor Protocol (ANC)

Anchor Protocol (ANC) також пережив деяке відновлення ціни після падіння на початку місяця. Монета піднялася не дуже, однак спадний тренд вже зупинився. За прогнозами, імпульс почне набирати обертів, тому АНС розпочне бичачий забіг. Навіть якщо ви придбаєте цей актив за поточною ціною, цілком ймовірно, що отримаєте двозначні суми прибутків.

Velas (VLX)