Anchorage Digital Bank погодився провести виправні заходи та призначити відповідального за дотримання Закону про банківську таємницю.

Згідно з повідомленням, опублікованим у четвер, 21 квітня, в Управлінні валютного контролю (OCC), що є регулятором національного банку Сполучених Штатів, видали наказ про надання згоди проти Anchorage Digital Bank.

Anchorage Digital став першим банком цифрових активів, який отримав дозвіл від регулятора OCC. У січні 2021 року видали умовне схвалення заявки на надання компанії статусу національного трасту, і це дозволило їй змінити назву на Anchorage Digital Bank National Association.

Однак OCC стверджує, що до цього Anchorage Trust Company не виконала вимоги Закону про банківську таємницю (BSA) та правил щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), дотримуватися яких вона погодилася, однак їх необхідно додержуватися, щоб працювати як банк цифрових активів, що регулюється федеральним законодавством.

Як стало відомо з повідомлення від OCC, через невиконання Anchorage Digital положень KYC та AML вони видали наказ про надання згоди.

«OCC дотримується однакових високих стандартів для всіх національних банків, незалежно від того, займаються вони традиційною чи новою діяльністю», – заявив Майкл Дж. Хсу, виконуючий обов’язки валютного контролера.

«Якщо установи не дотримуються вимог, ми будемо вживати заходів і притягнемо їх до відповідальності, щоб забезпечити дотримання федеральних законів та правил», – додав він.

Anchorage Digital почав проводити виправні заходи

Серед виправних заходів, які має здійснити Anchorage Digital, щоб виправити ситуацію відповідно до наказу, платформа зобов’язалася призначити комісію з дотримання вимог у складі не менше трьох членів, а також скласти план дій щодо усунення всіх порушень BSA.

Банку має тридцять (30) днів з дати наказу про надання згоди, щоб подати план дій щодо того, як він збирається досягнути та підтримувати відповідність регулюванням KYC та AML.

Окрім того, Anchorage погодився найняти людину, відповідальну за дотримання Закону про банківську таємницю, і надати їй всю необхідну для роботи підтримку, щоб дотримуватися зазначених вимог. Більше того, банку має більш ретельно перевіряти клієнтів, а також визначати ризики клієнтів.

У своєму наказі OCC зазначив, що Anchorage Digital запровадив «коригувальні дії» та зобов’язався повністю дотримуватися нормативних актів.