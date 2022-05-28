У 2021 році Сальвадор здивував своїх друзів і ворогів, коли під час конференції Bitcoin 2021 оголосили, що в країні хочуть визнати біткоїн законним платіжним засобом. У 2022 році його прикладу послідувала Центральноафриканська Республіка, і є ще низка країн, які збираються піти цим же шляхом.

Хто наступний?

Маємо визнати, що ці країни не вражають ні своєю економікою, ні чисельністю населення, але ніколи й не очікувалося, що провідні країни світу першими приймуть біткоїн.

Цілком логічно, що країни, які знаходяться на периферії фінансової системи, першими починають використовувати біткоїн. Зрештою, вони в такому положенні, коли вже перепробували все, і біткоїн, можливо, пропонує шлях до кращого майбутнього. А зараз давайте розглянемо три країни, які можуть визнати біткоїн законним платіжним засобом.

1. Панама

Панама розташована близько до Сальвадору, тому не дивно, що ця країна потрапила до нашого списку. На відміну від багатьох інших країн, які планують зробити біткоїн законним платіжним засобом, Панама вже окреслила правову рамку для біткоїну. Проєкт майбутнього закону з’явився на наступний день після того, як в Сальвадорі офіційно визнали біткоїн. Цей закон ще не прийняли, однак цілком реально, що в майбутньому ми зможемо додати Панаму до Сальвадору та Центральноафриканської Республіки.

2. Куба

Куба ще не визнала біткоїн законним платіжним засобом, але, безумовно, ця країна робить кроки в правильному напрямку. У будь-якому разі в країні офіційно визнають біткоїн, і місцеві жителі зможуть вільно ним користуватися. Куба прийняла таке рішення після того, як Сполучені Штати посилили свої правила щодо переказу коштів зі США на Кубу. Серед іншого, в країні закрили 400 відділень Western Union.

3. Мексика

Великою несподіванкою стало, коли під час конференції Bitcoin 2022 на сцену вийшла мексиканська сенаторка Індіра Кемпіс. На жаль, вона тоді не заявила, що Мексика обов’язково визнає біткоїн законним платіжним засобом, але вона затвердила, що буде боротися за цю ідею. Було б чудово, якби Мексика офіційно прийняла біткоїн, адже, на відміну від інших держав у нашому списку, це величезна країна. Населення Мексики становить 131,47 млн чоловік, а ВВП у 2020 році становив 1076 млрд доларів. Однак шанси того, що у короткостроковій перспективі Мексика визнає біткоїн, здаються мізерними. Кемпіс зазначила, що в будь-якому випадку це буде важка битва.