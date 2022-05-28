Влада Південної Кореї зараз проводить заморожування активів фонду Luna Foundation Guard. Luna Foundation Guard — це неприбутковий фонд, який зберігає резерви екосистеми Terra для підтримки стейблкоїнів у важкі часи.

Невже вони втікають з грошима?

Ми всі знаємо, чим це закінчилося. Стейблкоїн UST компанії Terra не зміг зберегти свою прив’язку до долара США, після чого вся екосистема обвалилася. Мільярди доларів і заощадження тисяч інвесторів розчинилися в повітрі.

Тепер, схоже, південнокорейська поліція побоюється, що Luna Foundation Guard втече з грошима, адже вона просить підтримки, щоб заморозити активи цього фонду. Однак за законом біржі не повинні відповідати на такі прохання. Будемо спостерігати, чи виконають вони це прохання. На перший погляд здається цілком реальним, що вони це зроблять. Адже цим вони підтримають владу, а також покажуть, що хочуть найкращого для користувачів.

Що стало причиною запиту поліції

Південнокорейська поліція розслідує роботу фонду Luna Foundation Guard після того, як вони дізнались про можливі незвичні дії з його коштами. Однак здається малоймовірним, що Luna Foundation Guard дійсно планує скористатися коштами неправильним чином. Корейська влада знає До Квона та його партнерів, і це ускладнило б такі дії. У такому випадку рано чи пізно щось би з’явилося, що змусило б їх зіткнутися з юридичними проблемами.

Питання полягає в тому, чи хочуть вони, окрім усієї метушні, яка вже є зараз, мати ще й такі проблеми. Деякі інвестори вже подали до суду на До Квона та його менш відомого партнера-співзасновника Даніеля Шина за завдані їм збитки. Інші інвестори також готуються розпочати судові справи проти цих панів. Зараз Terra та все навколо неї так яскраво висвітлюється, що якась там тіньова діяльність здається просто безглуздим рішенням.

Корейська влада нанесла візит великим фондовим біржам

У будь-якому разі їм не дадуть розвиватися у Південній Кореї, бо на днях влада вже відвідала великі біржі. Під роздачу потрапили Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit і Gopax. Скоріше за все, їм доведеться відповісти на деякі питання, щоб можна було визначити, чи повинні вони брати на себе певну відповідальність за завдані збитки. Саме тому, здається, корейська влада вважає, що відповідальність не повністю лежить на інвесторах.

Якщо це визнають, біржам також доведеться приділяти більше уваги тому, які монети вони розміщують на своїх платформах. Також це може спровокувати проблеми для багатьох криптовалют найближчим часом. «У будь-якому випадку ми збираємося висунути прохання, щоб біржі впроваджували політику захисту інвесторів», — заявив Юн Чан Хен, голова відділу цифрових активів Партія народної влади.

Під час колапсу екосистеми Terra біржа Coinone призупинила торгівлю Luna. У той же час і від Korbit, і від Bithumb надходили застереження про те, що не варто інвестувати в цей проєкт. Питання полягає в тому, чи достатньо цього для південнокорейської влади, і чи належним чином фондові біржі захищають своїх інвесторів.