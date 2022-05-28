Європейський Союз планує більш суворо врегулювати крипторинок, і, як наслідок, Європейський центральний банк (ЄЦБ) критикує криптовалюту. Голова ЄЦБ Крістін Лагард раніше виступала на телебаченні, де називала криптовалюту нічого не вартою.

Але чи знають вони, що представляє собою їхній «ворог»? Щоб розкрити його суть, Європейський центральний банк нещодавно опублікував звіт під назвою «Розшифрування ризиків фінансової стабільності на ринках криптоактивів».

Одну річ можна сказати напевно, і для цього нам не потрібен звіт: інтерес до криптовалюти різко збільшився від початку коронавірусу. На щастя, такий висновок зробив і ЄЦБ. Вони пишуть, що, незважаючи на нещодавнє падіння, зараз ринок криптовалют в цілому в сім разів більший, ніж був на початку 2020 року.

Велику роль відіграють споживачі

У цьому звіті представлені результати кількох опитувань споживачів у Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Італії та Нідерландах.

Ці опитування показали, що близько 10% домогосподарств, можливо, володіють криптовалютою. Цікаво, що більшість власників повідомили, що володіють криптоактивами на суму менше 5000 доларів, і лише 6% опитуваних заявили, що мають криптовалюту на суму понад 30 000 доларів.

Але хто ж насправді інвестує в криптовалюту? В основному це молоді дорослі чоловіки та високоосвічені люди. І ось цікава статистика: якщо фінансова грамотність людини знаходиться на найвищому або найнижчому рівні, то з великою вірогідністю ця людина буде володіти криптовалютою.

Інституційні інвестори хочуть робити (непрямі) інвестиції в криптовалюту

У цьому звіті розглядається не лише роль споживачів, але й роль інституційних інвесторів. Як зазначається, під час (і після) ринкового стресу в березні 2020 року, а також під час падінь на ринках у грудні 2021 та травні 2022 року спостерігалося збільшення кореляції між цінами на криптовалюту та акції.

Згідно зі звітом, це вказує на те, що в періоди нестабільності ринок криптовалют стає більш тісно пов’язаним з традиційними ризиковими активами, і, можливо, причиною цього частково є більш активне залучення інституційних інвесторів.

Якщо окинути поглядом останні 2 тижні, ми бачимо, що біткоїн не зміг утриматися вище 30 000 євро. Зараз ціна біткоїну на 37% нижча, ніж була на початку 2022 року. За цей же період акції Shopify впали на 76%, Snap обвалився на 73%, Netflix — на 70%, і навіть Cloudflare знизився на 62%. Це все акції великих технологічних компаній, тому, можливо, мати трохи біткоїнів у своєму портфелі не така вже й погана ідея. За даними ЄЦБ, серед інституційних інвесторів, безумовно, існує попит на біткоїни, які вони хочуть бачити в своїх портфелях.

Компанія Fidelity Digital Assets також провела опитування серед європейських інституційних інвесторів: 56% з них повідомили, що володіють криптовалютами. Це на 45% більше, ніж було у 2020 році. За даними ЄЦБ, можливо, це пов’язано з тим, що заходи уряду прийняли за схвалення криптоактивів. Наприклад, з липня 2021 року німецькі інституційні інвестиційні фонди можуть інвестувати у криптовалюту до 20% своїх активів.

Більше варіантів для інвестування

Частково це стало можливим завдяки тому, що на регульованих біржах стали більш доступними криптовалютні деривативи і цінні папери, зокрема ф’ючерси, біржові ноти, біржові фонди і трасти, що торгуються на позабіржовому ринку; їхня популярність зросла в Європі в останні роки.

Ці продукти разом із кліринговими механізмами зробили криптоактиви більш доступними для інвесторів, адже ними можна торгувати на традиційних біржах. Також це дає гарантію, що інвестору не доведеться турбуватися про збереження та безпеку своїх криптоактивів. І все ж Європа відстає від інших частин світу: лише 20% криптофондів знаходиться на цьому континенті.

Криптовалюта несе в собі ризики

За даними звіту, інтерес інституційних інвесторів до криптовалюти буде тільки зростати, але це буде супроводжуватися більшим ризиком. Частково це пов’язано з тим, що європейські банки пропонують деривативи на криптовалюту, не маючи насправді криптоактивів в сховищі. Такі похідні криптопродукти слідують за показниками різноманітних криптовалютних котирувань. Ось що про це говорять дослідники:

«Якщо установи купують криптовалюти (особливо якщо ці активи незабезпечені), це може поставити їхній капітал під загрозу, а також, якщо ризики будуть достатньої сили, це може негативно позначитися на довірі інвесторів, фінансових ринках та ринках кредитування».

Щоб контролювати ці ризики та захистити інвесторів від них самих (на жаль), внесли пропозиції щодо більш суворого регулювання. Їх ще потрібно затвердити.

Однією з пропозицій було ввести Правила регулювання ринків криптоактивів (MiCA), щоб зміцнити ринки та контролювати регуляторну невизначеність. Пропозицію MiCA опублікували ще в вересні 2020 року і й досі її не затвердили. А це означає, що ці правила не зможуть застосувати раніше 2024 року, адже очікується, що їх можна буде використати лише через 18 місяців після того, як вони наберуть чинності.