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У Нігерії біткоїн торгується за 38 000 доларів США, тобто націнка становить 66%

Центральний банк Нігерії, намагаючись створити безготівкове суспільство в найбільшій економіці Африки, запровадив ліміт на зняття коштів у банкоматах у розмірі 43 долари на добу

Також Центральний банк повідомив про запуск системи карт, що має стати конкурентом Visa та Mastercard, і це дозволить зменшити комісії

Дехто просто в захваті від такого переходу до біткоїну, але важливо також пам’ятати про недоліки біткоїну, як пише наш аналітик Ден Ешмор

Рівень проникнення Інтернету в Нігерії становить лише 35%, а через волатильність біткоїну було б ідеалістично називати його «інструментом захисту»

У Нігерії один біткоїн коштує більше 38 000 доларів США.

Таку ціну можна побачити на нігерійській біржі NairaEx, там біткоїн торгується десь за 17,8 млн нігерійських найр (грошова одиниця Нігерії). Це дорівнює 38 600 доларів США, хоча на всьому ринку біткоїн торгується на рівні 23 200 доларів США, тобто в Нігерії він продається з націнкою в 66%.

Нігерія переходить до безготівкового суспільства

Така націнка виникла в той час, коли центральний банк Нігерії робить великий крок, намагаючись створити безготівкове суспільство.

У банкоматах запровадити ліміти на зняття коштів: громадяни можуть знімати 20 000 найр на добу (43 долари за поточним курсом) і 100 000 найр на тиждень (217 доларів).

Суперечлива політика управління грошима в Нігерії

Окрім того, цими вихідними Центральний банк продовжив для громадян термін обміну старих банкнот з 24 січня до 10 лютого. Банкноти найра вищого номіналу були створені, щоб зменшити кількість підробок та знизити використання готівки в суспільстві.

Цей крок дуже активно критикували, аналітики вказували на одне очевидне питання: як випуск нових банкнот зменшує використання готівки? Нігерія є найбільшою економікою Африки, і вона значною мірою залишається залежною від готівки.

Окрім загальних питань, нігерійці скаржилися, що їм не дали достатньо часу, щоб перейти на нові банкноти. Було багато нарікань на довгі черги в банках, а варто зазначити, що з-поміж 210 млн людей в Нігерії багато живуть у сільській місцевості й не мають доступу до банків, де вони мають обміняти старі банкноти на нові.

Лише за тиждень до закінчення терміну уряд повідомив, що допоможе мешканцям таких сільських районів через банківських представників, однак досі чутно суперечки щодо того, що часу було недостатньо. Також надходили повідомлення про нестачу нових банкнот, оскільки комерційні кредитори отримали нові банкноти менше ніж за місяць до кінцевого терміну.

«У мене немає гарних новин для тих, хто вважає, що ми повинні перенести кінцевий термін. Вибачте», — заявив лише минулого вівторка глава центрального банку Нігерії Годвін Емефієле.

Тим не менш, центральний банк зрештою поступився, бо посилився політичний тиск перед президентськими виборами, що відбудуться за декілька тижнів.

Чи може біткоїн допомогти Нігерії?

Хаотичний розвиток подій є лише останнім свідченням того, як погано уряди в усьому світі керують грошима. До того ж, інфляція також не обійшла Нігерію стороною.

Якщо поглянути на 2022 рік, бачимо, що минулого року нігерійська валюта девальвувала значно вищими темпами, ніж у більшості розвинутих економік світу.

На цьому тлі минулого тижня центральний банк оголосив про запуск внутрішньої карткової системи. Вони прагнуть створити конкурента для Visa та Mastercard, щоб знову підштовхнути Нігерію до безготівкового суспільства та заощадити при цьому на комісії за іноземні транзакції.

Можливо, ця мета виглядає чудово, однак реалії нинішньої ситуації стають на заваді такому кроку. Як вже згадувалося, нігерійське суспільство ще дуже залежить від готівки, а величезна частина населення не має доступу до банківських послуг.

Деякі біткоїнери стверджують, що криптовалюта має вирішити проблеми нігерійців. Мені це здається трохи ідеалістичним. Хоча немає сумнівів у тому, що в розвинених країнах біткоїн надзвичайно доступний порівняно з банківськими послугами, та для нього все одно потрібне підключення до Інтернету. А в Нігерії з цим не так просто, як хотілося б.

Фундаментальні основи біткоїну, безсумнівно, роблять його цікавим у контексті валюти, яка перебуває під жорстким контролем та історично заграє з інфляцією, однак давайте не будемо замовчувати той факт, що біткоїн має власні проблеми.

Трохи більше року тому один біткоїн коштував 68 000 доларів. Наприкінці минулого року він торгувався за 16 000 доларів. Зараз він коштує 23 200 доларів. Для тих людей, які живуть в селах Нігерії, така нестабільність стане тяжким ударом, тому перехід до біткоїну прямо зараз просто неможливий, незважаючи на той галас, що ми чуємо з боку любителів біткоїну.

Я вважаю — і вже раніше писав багато про це, — біткоїн має дійсно привабливі характеристики для економік, що розвиваються, і валют, що руйнуються; я також зазначав, що може статися, якщо цей актив продовжить розвиватися.

Однак у 2023 році він є надзвичайно ризиковим активом, який абсолютно не підходить для зберігання власного багатства. Можливо, нігерійська найра зараз відчує інфляцію в 20%+, та біткоїн може за день втратити 50% своєї вартості.

Чому націнка на біткоїн така висока?

Мені подобається дивитися на це як на індекс Біг Мака, що дозволяє визначити паритет купівельної спроможності. Індекс Біг Мака — цікавий показник, який дозволяє оцінити, наскільки дорога країна; з його допомогою можна порівняти в різних країнах ціни на універсальний товар, яким є найвідоміший гамбургер McDonald’s.

Аналогічним чином аналіз ціни, за якою торгується біткоїн, може дати нам підказки стосовно того, наскільки добре функціонують національні валюти. Націнка в 66% у Нігерії чітко підкреслює, що в їхній економіці зараз справжня криза. Вражає той факт, що нігерійці готові платити таку величезну націнку, щоб вивести готівку з найри.

Знову ж таки, можливо, діють й інші фактори. Відомо, що протягом багатьох років існує премія кімчі — різниця між вартістю BTC на криптобіржах у Південній Кореї та інших країнах. Це стало наслідком регуляторних проблем навколо біткоїну, який завжди викликав суперечки.

Окрім усьог іншого, ця історія з Нігерії показує, наскільки крихкими є багато країн світу, коли мова заходить про гроші. Оскільки такі епізоди відбуваються дедалі частіше (а також ті, що відбуваються в Аргентині, Лівані, Туреччині тощо), не дивно, що зростає галас довкола таємничого децентралізованого активу, який ми всі називаємо біткоїном.

Однак було б наївно стверджувати, що біткоїн зараз якось дозволяє вирішити ці проблеми. Можливо, в майбутнього, хто знає?