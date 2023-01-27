Що таке хешрейт біткоїну? І чому він зараз максимальний?

Основні тези

Хешрейт біткоїну — це кількість обчислювальної потужності, яка витрачається на майнінг

Він продовжує встановлювати нові рекордні максимуми

Це знижує прибутки майнерів у той час, адже вартість електроенергії зросла, а ціна біткоїну впала

Загалом, високий хешрейт означає здорову та більш безпечну мережу біткоїну

«Рекордний максимум» — це фраза, яку я вже давно не використовував у своїх розповідях про криптовалюту. Та якщо поглянути, є дещо, що продовжує встановлювати нові рекордні максимуми, і це хешрейт біткоїну.

Хешрейт біткоїну означає кількість обчислювальної потужності, яка передається в мережу під час майнінгу. Як видно на графіку нижче, його невблаганне зростання з часів пандемії, схоже, не сповільнюється. Але що це означає, і чому він зростає?

Що таке хешрейт біткоїну?

Пройшли ті часи, коли кожен міг майнити на своєму персональному комп’ютері. На сьогоднішній день майнінгом в основному займаються великі пули майнінгу, які використовують спеціалізовані комп’ютери, створені спеціально для цього.

Майнінг фактично передбачає вирішення складних математичних задач цими комп’ютерами. Коли задачу вирішено, останній блок транзакцій можна перевірити та додати до блокчейну, а потім процес повторюється з наступним блоком та наступною математичною задачею. Після вирішення задачі та підтвердження блоку майнер, відповідальний за цю роботу, отримує оплату у щойно створених біткоїнах.

Все це дуже складно, але важливо розуміти, що біткоїн запрограмований так, що з часом буде випущено певну кількість біткоїнів, а блокчейн закодований таким чином, що новий блок додається (підтверджується) кожні десять хвилин.

Та оскільки все більше комп’ютерів приєднується до мережі, та зростає хешрейт, ці задачі мають розв’язуватися швидше, а це означає швидший час блокування та більше випущених біткоїнів. Правильно? Не все так просто, справа ось у чому. В біткоїн закодовано коригування складності — це означає, що чим більше обчислювальної потужності приєднується до мережі, тим важче розгадувати ці задачі.

Не питайте мене, як це працює, тому що я навіть близько не розумію, що знаходиться під капотом цього міфічного звіра, яким є блокчейн біткоїну, але головне зрозуміти, що чим більше долучається майнерів, тим складніше стає майнити.

І оскільки біткоїн стає дедалі популярнішим (і зростає в ціні), саме це і сталося. До мережі приєднується все більше майнерів, і сьогодні майнінг є дуже технологічним процесом. Десять років тому, коли було лише кілька майнерів, ми з вами могли б витягти наші ноутбуки та майнити достатньою мірою.

Чому хешрейт рекордно високий?

Є ціла низка причин, чому хешрейт продовжує зростати до нових максимумів. Але суть полягає в тому, що збільшення кількості майнерів призводить до зростання хешрейту.

Тому виникає питання, чому майнери продовжують приєднуватися до мережі, коли ціна біткоїну йде вниз. На це питання можна дати кілька відповідей.

Перша полягає в тому, що під час бичачого забігу часів пандемії обладнання для майнінгу було в дефіциті, а ціни на такі товари, як-от чіпи, були захмарними. Під час цього росту ринку багато майнерів замовили собі нові майнінгові установки, але отримали обладнання лише нещодавно (а деякі навіть ще й досі не отримали).

Окрім того, коли ціна біткоїну впала, знизилася і прибутковість майнінгу, адже майнери отримують дохід у біткоїнах. Створюють нове обладнання для майнінгу, яке продається за нижчою ціною, ніж раніше, і це сприяє збільшенню кількості майнерів.

Ще одна можлива теорія — це злиття Ethereum. Воно відбулося у вересні, коли Ethereum перейшов з механізму Proof-of-Work на Proof-of-Stake, тобто майнінг у мережі припинився. Тому деякі з цих непрацюючих майнерів Ethereum переключилися на майнінг біткоїнів.

Що означає високий хешрейт?

Першим наслідком росту хешрейту є, вочевидь, більший тиск на майнерів. Більша конкуренція та вищий хешрейт зменшують їхні прибутки, особливо в той час, коли витрати на електроенергію зростають, а дохід (біткоїн) падає.

Найкращий спосіб побачити це — поглянути, як змінювався курс акцій деяких публічних майнінгових компаній протягом 2022 року.

Позитив в тому, що швидкість хешрейта біткоїну вважається показником безпеки мережі. Чим вищий хешрейт, тим безпечніша мережа, тому в цьому контексті рекордний максимум є гарною річчю.

Ось чому високий хешрейт зазвичай сприймається схвально, адже він передбачає здоров’я мережі. Єдина проблема в тому, що майнери відчувають на собі тиск.