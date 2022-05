Американські гірки – це термін, який часто використовується в криптопросторі. Безумовно, це перше словосполучення, яке спадає на думку, коли дивишся на графік Waves. У березні 2022 року ця монета зросла на 240%, але втратила всі ці прибутки та навіть більше, і наразі вона торгується на 70% нижче тієї позначки, на якій вона була в день Нового року.

Зараз ця криптовалюта займає 81-у сходинку на CoinMarketCap. Ще у 2017 році, до того, як на сцену вийшли такі конкуренти, як Solana, Matic та Polkadot, вона входила до топ-20 монет.

Отож, що ж тут наразі відбувається?

Це багатоцільовий блокчейн, здатний підтримувати різні децентралізовані додатки та смарт-контракти, і в підсумку здається, що Waves є альтернативою Ethereum. Якщо більш широко говорити, він дозволяє користувачам з легкістю створювати власні криптотокени та торгувати ними. Не потрібні розширені смарт-контракти, адже валюти можна запускати за допомогою скриптів з облікових записів користувачів, створених на блокчейні Waves.

Лише погляньте на вказаний нижче графік, на якому зображено ринкову капіталізацію WAVES від початку року, і ви зрозумієте, наскільки незвично рухалася його цінова дія.

Березневий бум був викликаний кількома факторами. По-перше, очікували оновлення Waves 2.0. По-друге, оголосили про фонд на суму 150 млн доларів США, які підуть на розвиток додатків і протоколів, що працюють на блокчейні. Крім того, наведений нижче твіт від засновника Waves Саші Іванова, який є українцем, також дав певний поштовх.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0

Але чому ж відтоді монета впала на колосальні 93% від свого максимуму? Найбільше занепокоєння викликав аналіз, який активно поширювався у Twitter, що команда нібито маніпулювала ціною свого нативного токена через власний DeFi-протокол кредитування Vires.finance. Важливо відзначити, що Іванов назвав ці чутки неправдивими і натомість звинуватив компанію Alameda за маніпулювання ціною та організацію ворожої медіа-кампанії, що мала спровокувати панічні продажі на ринках.

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022