Американські гірки – це термін, який часто використовується в криптопросторі. Безумовно, це перше словосполучення, яке спадає на думку, коли дивишся на графік Waves. У березні 2022 року ця монета зросла на 240%, але втратила всі ці прибутки та навіть більше, і наразі вона торгується на 70% нижче тієї позначки, на якій вона була в день Нового року.

Зараз ця криптовалюта займає 81-у сходинку на CoinMarketCap. Ще у 2017 році, до того, як на сцену вийшли такі конкуренти, як Solana, Matic та Polkadot, вона входила до топ-20 монет.

Отож, що ж тут наразі відбувається?

Перш за все, що таке Waves?

Це багатоцільовий блокчейн, здатний підтримувати різні децентралізовані додатки та смарт-контракти, і в підсумку здається, що Waves є альтернативою Ethereum. Якщо більш широко говорити, він дозволяє користувачам з легкістю створювати власні криптотокени та торгувати ними. Не потрібні розширені смарт-контракти, адже валюти можна запускати за допомогою скриптів з облікових записів користувачів, створених на блокчейні Waves.

Чому ціну Waves кидає в різні сторони?

Лише погляньте на вказаний нижче графік, на якому зображено ринкову капіталізацію WAVES від початку року, і ви зрозумієте, наскільки незвично рухалася його цінова дія.

Березневий бум був викликаний кількома факторами. По-перше, очікували оновлення Waves 2.0. По-друге, оголосили про фонд на суму 150 млн доларів США, які підуть на розвиток додатків і протоколів, що працюють на блокчейні. Крім того, наведений нижче твіт від засновника Waves Саші Іванова, який є українцем, також дав певний поштовх.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0 — Sasha Ivanov 🌊 (1 ➝ 2) (@sasha35625) February 27, 2022

Але чому ж відтоді монета впала на колосальні 93% від свого максимуму? Найбільше занепокоєння викликав аналіз, який активно поширювався у Twitter, що команда нібито маніпулювала ціною свого нативного токена через власний DeFi-протокол кредитування Vires.finance. Важливо відзначити, що Іванов назвав ці чутки неправдивими і натомість звинуватив компанію Alameda за маніпулювання ціною та організацію ворожої медіа-кампанії, що мала спровокувати панічні продажі на ринках.

WAVES is the biggest ponzi in crypto It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable WAVES will eventually crash and USDN will break with it You're on notice🧵 — 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022

Get your popcorn ready: @AlamedaResearch manipulates $waves price and organizes FUD campaigns to trigger panic selling. I hope I caught your attention. Follow me. — Sasha Ivanov 🌊 (1 ➝ 2) (@sasha35625) April 3, 2022

USDN втратив свою прив’язку

Так чи інакше, такі дебати придушили купівельний ентузіазм щодо цього токена, і це позначилося на його ціні. Ситуація погіршилася, коли його стейблкоїн почав втрачати свою прив’язку (здається мені, це нам щось нагадує). Мова йде про монету USDN, яка для Waves працює так, як UST для Luna.

Заходи, яких вживав Іванов, щоб боротися із втратою прив’язки, були суперечливими: знизили пороги ліквідації, обмежили розмір позик та встановили максимальні розміри річних відсоткових ставок (APR). На тлі ажіотажу токен Waves продовжував падати, і ліквідність у протоколі Vires.finance послідувала його прикладу.

USDN is currently depegging and waves founder Sasha Ivanov is desperately trying to manipulate the price back up by blocking borrows on https://t.co/6oqUv09F2h (aave for waves). Here's why I have a short position on $Waves. 🧵 (Obligatory not financial advice dyor) — irfan (@irfshaik7) April 4, 2022

Зараз команда оприлюднила пропозицію, щоб перебудувати цей підхід і відновити віру в USDN після того, як минулого місяця цей стейблкоїн втратив свою прив’язку і опустився до 75 центів. На момент написання статті він досі торгується нижче 97 центів.

Реорганізація

На даний момент USDN підтримується приблизно 40 мільйонами WAVES, які орендуються двом генеруючим вузлам. Половина отриманого прибутку від лізингу WAVES надсилають в якості винагороди стейкерам USDN, а інші 50% надходять до смарт-контрактів, щоб збільшувати резерви USDN.

Команда цього проєкту прагне децентралізувати та зміцнити механізм контролю прив’язки, тому шукає криптоінвесторів та членів спільноти, «які готові запустити власні вузли для потреб Neutrino, щоб підвищити надійність системи та задовольнити власні інтереси».

Додавати учасників будуть поступово та один за одним.

Максимальна кількість учасників не може перевищувати 80.

Для початку кожен вузол-учасник отримає в лізинг 1 мільйон WAVES, при цьому у майбутньому ця сума буде змінюватися, і буде можливість додавати нових учасників.

Учасників об’єднають в групи по 10 адрес, щоб спростити управління лізингом.

Другий етап цієї програми дозволить спільноті управляти децентралізацією через голосування.

Висновок

Наразі невідомо, чи відновить це довіру серед учасників спільноти після того, як стейблкоїн втратив свою прив’язку. Крах стейблкоїну UST, очевидно, сколихнув весь криптопростір, але оскільки USDN має так багато з ним паралелей, то ризики тут більш виражені, ніж деінде. З іншого боку, команда Waves визнала, що потрібно вжити заходів, і діє відповідно. Якщо вони зможуть навчитися на помилках Terra і внести необхідні зміни, може статися відновлення. Якщо ж ні, можна чекати будь-чого.

За цим буде цікаво спостерігати.