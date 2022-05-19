У 2023 році криптовалюти можуть врегулювати по всьому світу

Цілком ймовірно, що до 2023 року на всіх криптовалютних ринках у всьому світі будуть діяти однакові правила, принаймні на це натякає Ешлі Олдер. Він є головою Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), який виступає глобальним фінансовим регулятором.

Глобальний фінансовий регулятор

IOSCO — це об’єднання організацій, які регулюють глобальні ринки. Його члени, як правило, забезпечують національну безпеку та/або виступають регулятором ринку ф’ючерсів або головним фінансовим регулятором держави. AFM є членом IOSCO і представляє Нідерланди. Офіс цієї організації знаходиться в Мадриді, до її складу входять члени з понад 100 країн, і вона регулює принаймні 95% ринків.

Згідно з британським регулятором, IOSCO є міжнародним «стандартом для ринків цінних паперів». Це означає, що він узгоджує загальні принципи, які слугують відправною точкою для регіональних і національних органів нагляду, які спостерігають за ринками цінних паперів.

Клімат, коронавірус і криптовалюта

Згідно зі статтею Reuters, Олдер заявив, що оскільки криптовалютний сектор зростає, діяльність IOSCO має розповсюдитися і на нього. Оце так сюрприз. Він каже, що криптовалюта входить до трьох К:

Коронавірус

Клімат

Криптовалюта

«Я дійсно вважаю, що зараз вона є складовою трьох К (коронавірус, клімат і криптовалюта), тому це дуже важливо. Це питання винесли на порядок денний, тому не думаю, що його будуть розглядати за рік. Якщо ви подивитеся на ризики, які нам потрібно врахувати, то їх багато, і в перемовинах на інституційному рівні це викликає велике занепокоєння», – заявив Олдер.

До речі, окрім того, що він є головою IOSCO, Олдер також є генеральним директором гонконгського фінансового регуляторного органу.

Відсутність прозорості

У четвер, 12 травня, Олдер виступив на онлайн-форумі аналітичного центру OMFIF і зазначив, що вони вмотивовані спільними зусиллями врегулювати криптовалюти, оскільки їх турбують питання кібербезпеки, операційної стійкості та відсутності прозорості в криптовалютному секторі.

Чиновник також додав, що потрібен регуляторний орган для криптовалют, адже їх потребують й інші сектори, які розвиваються, наприклад, фінансування клімату.

Немає єдності

Майже кожна країна має власні регулятивні норми, між сусідніми державами немає особливої правової узгодженості, також немає єдності регулювання на глобальному рівні. Проте зрозуміло, що зокрема політики закликають врегулювати цей сектор, щоб у них нарешті з’явився інструмент контролю, чи була причина дозволити криптовалютам рухатися своїм шляхом.

Є деякі країни, які можна назвати дружніми до криптовалют, інші ж налаштовані більш вороже. Але не все чорно-біле: є країни, що дуже прихильні для користувачів, але погано ставляться до криптокомпаній, і навпаки.

Держави зазнають тиску

Окрім того, існують глобальні організації, які вважають, що їм є що сказати про закони та правила, які діють в суверенних державах. Згадайте Міжнародний валютний фонд, який в основному тисне на країни, що розвиваються, і які потребують допомоги, щоб ті примали антикриптовалютну політику. Схоже, IOSCO стане наступною глобальною організацією, яка прагне впливати на ринки суверенних держав.

Наразі не зрозуміло, чого саме вони хочуть і як збираються підійти до цього питання. Сподіваємося, вони проігнорують політику, яку пропонує МВФ. Оскільки наразі відсутністя глобальна система регулювання, у грудні МВФ видав рекомендації щодо створення глобального регуляторного підходу для криптовалюти.