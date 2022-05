За останні 24 години токен футбольного клубу «Сантос» здорожчав на 8%, що загалом непогано для фан-токенів.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про Santos FC Fan Token, зокрема чи варто в нього інвестувати, а також де його можна придбати, якщо раптом ви захочете це зробити.

Оскільки SANTOS є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати SANTOS за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити SANTOS прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Pancakeswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть SANTOS.

Santos FC Fan Token (SANTOS) створили у рамках співпраці Binance Launchpool з футбольним клубом. «Сантос» — бразильський спортивний клуб зі штату Сан-Паулу.

Завдяки цьому партнерству Binance отримала статус спонсора та ліцензіата з правом контролювати NFT-продукти та керувати ними.

Цю партнерську угоду уклали, щоб поглибити відносини з шанувальниками, збільшити аудиторію шанувальників і привернути увагу користувачів Binance, які можуть інвестувати в цю монету.

Власники SANTOS мають такі переваги: право голосувати в опитуваннях, а також брати участь у діяльності клубу та супутніх заходах.

Також власники токена SANTOS мають доступ до спеціальних привілеїв, ексклюзивних винагород, а також обмежених і колекційних NFT.

Немає жодних сумнівів, у SANTOS варто інвестувати, особливо якщо правильно обрати для цього час. На жаль, не завжди його можна вирахувати заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Прогнози більшості аналітиків похмурі. Trading Beasts прогнозують, що до кінця цього року токен впаде до 4,23 долара. Price Prediction налаштований ще більш песимістично і передбачає, що за цей період він знизиться до 2,37 долара.

Price Prediction прогнозує, що у грудні 2023 року ціна монети трохи підніметься до 3,54 долара. Wallet Investor робить не дуже оптимісті прогнози і передбачає, що Santos FC Fan Token на той момент буде торгуватися лише за 2,8 долара.

Trading Beasts очікує, що Santos FC Fan Token буде зростати. У 2023 році він досягне позначки в 7 доларів.

Good morning..#RoboInu for your financial freedom#SantosFCFanToken 🚀🚀🚀🚀🚀🚀Just 4million circulating supply

100x potential.

Listed on #Binance@SantosFC pic.twitter.com/OWKZ9NhlgS

— CryptoHolic (@CryptoHolic2022) May 19, 2022