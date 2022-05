Почав працювати скрепер OmniDex1 DEX, який дозволяє Dia збирати та об’єднувати ринкові дані з OmniDEX на Telos.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про Dia: що це таке, чи варто в неї інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Dia.

DIA (Decentralised Information Asset) — це платформа оракулів з відкритим вихідним кодом, за допомогою якої суб’єкти ринку можуть отримувати, надавати надійні дані та обмінюватися ними.

DIA прагне стати екосистемою відкритих фінансових даних в екосистемі фінансових смарт-контрактів та об’єднати аналітиків даних, постачальників і користувачів даних.

Загалом, DIA забезпечує надійний міст, який можна перевірити, що поєднує позамережеві дані з різних джерел та внутрішні смарт-контракти, які можна використати для створення різноманітних фінансових DApps.

DIA є токеном управління на цій платформі. Наразі він базується на протоколі ERC-20 Ethereum.

Dia може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків та проведіть власний аналіз ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

За даними Tech News Leader, за рік монета Dia впаде до 0,74 долара, але потім за 5 років підніметься до 2,16 долара. За 10 років 1 DIA буде коштувати 13,71 долара.

Wallet Investor вважає DIA поганою інвестицією. Експерти цього ресурсу прогнозують, що монета впаде до 0,04 долара, а це десь вдвічі менше від поточної ціни. Тобто втрата буде становити 95%.

