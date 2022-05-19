За останні кілька місяців Block (раніше відомий як Square) вийшов за межі платіжної екосистеми.

Генеральний директор Block Джек Дорсі повідомив інвесторам цієї компанії, що вони більше не є просто платіжною компанією. Компанія входить в екосистему криптовалюти та блокчейну, зосередившись на біткойнах. — сказав Дорсі;

«Ми більше не просто платіжна компанія. Багато чого змінилося з нашої останньої зустрічі інвесторів».

Block (раніше називався Square) запустили у 2009 році. У той час компанія займалася створенням пристрою для зчитування кредитних карток для мобільних телефонів. Однак вона розширила свою діяльність і завдяки додатку Cash App зайшла на ринок однорангових платежів та банківських продуктів.

Крім того, Square також працював як банк, застрахований FDIC, а також пропонував своїм клієнтам послуги з торгівлі акціями та криптовалютами.

Минулого року Square змінила назву на Block, оскільки Дорсі хотів підкреслити, що їхня компанія зосереджується на створенні децентралізованої екосистеми на блокчейні Bitcoin.

Головний фінансовий директор Block Амріта Ахуджа заявила в інтерв’ю каналу CNBC :

«Називати Block платіжною компанією – це все одно, що називати Amazon книготорговою компанією. Ми розвиваємося в різних напрямках та різними способами».

Попри нещодавні труднощі, які переживають фінтех-компанії через зростання інфляції, за словами Ахуджа, Block зараз обігнав своїх конкурентів. Вона заявила:

«Аналітики з Волл-стріт хочуть зрозуміти профіль зростання нашої компанії та структуру маржі. З нашого послужного списку видно, що ми переростаємо інших гравців галузі. Ми працюємо на великому ринку, який розвивається, і продовжуємо відвойовувати свою частку».

Останні кілька місяців ринок криптовалют демонструє слабкі результати. Загальний крипторинок скоротився на понад 50% від рекордного максимуму в 3 трлн доларів, який вдалося зафіксувати в листопаді 2021 року.

Біткоїн також втратив понад 50% своєї вартості за останні шість місяців і зараз торгується нижче 30 000 доларів за монету.